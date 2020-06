GRATIS los cursos de programación de JetBrains, con Python incluido

Los cursos de programación de JetBrains son famosos por su calidad. Se trata de una plataforma que tiene un coste de casi 50 dólares por mes, pero acaban de abrir una promoción para poder hacer los cursos de forma gratuita.

Si nos registramos antes del 1 de julio, podremos tener acceso a todas las actividades y cursos hasta el 1 de enero de 2012. Tienen cursos de Java, Python y Kotlin.

Después de que este periodo gratuito termine (hasta enero se puede aprender mucho), cambiará automáticamente a la suscripción anual con un 50% de descuento, pero siempre podemos cancelar antes para que eso no ocurra.

Podéis realizar la suscripción en jetbrains.com/academy, donde pedirán vuestra información.

Recordad: no hay que pagar nada hasta el 1 de enero del próximo año, pero es importante cancelar antes para no recibir un cobro no deseado.

Los cursos se hicieron famosos por ofrecer aprendizaje interactivo basado en proyectos combinados con potentes herramientas de desarrollo profesional. Están especializados en Java y Python, aunque han decidido entrar también en el mundo de Kotlin, cada vez más solicitado en el mercado.

El contenido de la Academia JetBrains incluye temas y descripciones de proyectos, y actualmente solo está disponible en inglés, por lo que si tenéis un desconocimiento total del idioma, es mejor no lanzarse a la aventura.

Dentro de la plataforma se habla de Hyperskill, una plataforma de terceros que aloja la experiencia de aprendizaje de la Academia JetBrains. Si bien la mayor parte del aprendizaje estará disponible en línea en el portal Hyperskill en hyperskill.org, algunas partes del servicio solo son accesibles a través de los IDE de JetBrains.