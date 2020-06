Sobre el fondo de pantalla que bloquea teléfonos móviles Android

Como usuarios de un teléfono móvil, el asignar un fondo de pantalla a éste resulta una de las acciones más comunes y simples que podamos realizar.

No obstante, existe la posibilidad de que un fondo de pantalla compuesto por un paisaje de montañas, nubes y un lago de colores vivos pueda poner en riesgo el funcionamiento de algunos modelos de teléfonos móviles Android de fabricantes como Samsung, Google Pixel, OnePlus, Nokia y Xiaomi, siendo la restauración de fabrica la única solución posible para recuperar su operatividad.

¿Cómo puede ser esto? Pues uno de los leakers más populares del mundo Samsung, UniverseIce, ha tomado la iniciativa de comprobar por cuenta propia los efectos de colocar esta imagen como fondo de pantalla en su teléfono móvil.

En este sentido, UniverseIce compartió una publicación bastante peculiar en su perfil de Twitter en la cual se observa la imagen del paisaje en su teléfono móvil que, al momento de ser configurada como fondo de pantalla, ocasiona fallos en el mismo,.

Ante esta situación muchos se preguntarán si se trata de un malware o algún tipo de maniobra hacking, ninguna de las dos.

Hay varias teorías sobre este problema, y la incompatibilidad de colores es una de ellas.

Cuando se trata de Android 10, este sistema usa por defecto el espacio de color sRGB, el cual, es un estándar surgido de la colaboración entre HP y Microsoft. Esto hizo que Android 10 fuese configurado para solo admitir la reproducción de imágenes que usen sRGB como espacio de color.

Tomando en cuenta este hecho, se concluye que la imagen culpable del fallo está sujeta al uso del espacio de color RGB, la cual, posee una gama más amplia de colores que la sRGB.

A través de un hilo de Twitter, Dylan Roussel del medio 9to5Google explica que, cuando efectuamos la configuración de una imagen como fondo de pantalla, el sistema operativo de nuestro teléfono móvil hace un llamado de la función «doColorManagement» del «ColorManagementProxy» la cual, actúa comprobando que ésta soporte el espacio de color de la imagen.

Al detectar la imagen con un espacio de color RGB el sistema operativo, de forma automática, efectúa el cambio de ésta a sRGB.

Sin embargo, el Android 10 no cuenta con esta propiedad, razón por la cual un Google Pixel 3 XL falla al colocar la imagen con espacio RGB como fondo de pantalla en el que, por el contrario, no se evidenció el mismo resultado en un Google Pixel 4 XL con la versión beta de Android 11 ¿Por qué? Debido a que ésta cuenta con la función convertidora del espacio de color de imagen.

Luego de este descubrimiento, UniverseIce dio notificación a Samsung del mismo a mediados de mayo, de modo que la empresa tomará cartas en el asunto y resolviera este bug, lo cual hicieron, quedando solo esperar a que aquellos usuarios con dispositivos móviles Samsung afectados por el problema tengan la oportunidad de obtener la actualización pertinente.

Romain Guy, de Google, cree que el problema no tiene nada que ver con el espacio de color y ha corroborado una explicación diferente sobre cómo Android calcula la luminancia. Tanto Google como Samsung son conscientes del problema y aparentemente están probando sus propias soluciones.

Yeah the color space conversion is unrelated, the real problem is the way luminance is computed.

— Romain Guy (@romainguy) June 3, 2020