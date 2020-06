Microsoft Edge basado en Chromium se instalará automáticamente en Windows 10

El nuevo Microsoft Edge basado en Chromium fue presentado en enero para que cualquier usuario pudiera descargarlo e instalarlo en sus equipos de Windows 10. Sin embargo, esta dinámica está punto de cambiar.

Tal como menciona el equipo de Microsoft, el navegador estará disponible mediante Windows Update a partir de la versión 1803, 1809, 1903 y 1909. Es decir, el nuevo Microsoft Edge se implementará automáticamente en los equipos que actualicen su versión de Windows 10.



Así que si tienes instalado o usas el antiguo Edge verás que se actualiza a la nueva versión como parte de las actualizaciones de Windows. Un cambio que pasará desapercibido para aquellos usuarios que no tienen a Edge como navegador predeterminado.

Y si usas con frecuencia Microsoft Edge, no te preocupes, que no perderás ninguna información que hayas guardado en el navegador. El resumen de la nueva actualización de Windows 10 asegura que los datos de versiones anteriores del navegador se mantendrán al cambiar al nuevo Edge. Así que no tendrás que repetir el proceso de guardar las contraseñas, favoritos, etc.

Y por supuesto, los pines y accesos directos que pertenecen a la versión instalada del navegador serán reemplazados en la actualización, así que tampoco tendrás que perder tiempo en esta tarea. Seguramente también tendrás un minitutorial interactivo o vídeo al abrir el nuevo navegador que te señala algunas de sus características importantes y te permite personalizar algunas opciones de la configuración

Microsoft también tiene una página dedicada al nuevo Edge que resalta algunas de sus dinámicas principales enfocadas a la privacidad, productividad y rendimiento, para aquellos usuarios que quieran informarse sobre su funcionamiento.