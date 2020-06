Huawei presenta teléfono que mide la temperatura

Ayer vimos cómo es posible medir distancias usando el sonido del teléfono móvil, y la misma empresa dice que está trabajando en usar un sistema semejante para medir la temperatura. Ahora parece que Huawei se les ha adelantado.

Se trata del Honor Play 4 y Play 4 Pro, dos móviles que lanza en China a precio muy reducido, con 5G, cuatro cámaras traseras y refrigeración por vapor para el modelo normal y dos cámaras selfie en pantalla y carga de 40W añadido para el Pro. Pero lo que llama la atención es la versión con un sensor de temperatura IR.

El sensor de infrarrojos se encuentra en el módulo de la cámara trasera, y es capaz de leer temperaturas de superficie entre -20° C y 100 ° C. Aunque no pretende ser un termómetro para medir la fiebre del usuario, podría ser útil en algunos casos.

Muchos lugares públicos y residencias en China aún realizan controles de temperatura puntual en personas que usan termómetros infrarrojos dedicados, por lo que tener esta tecnología dentro de un móvil puede parecer una idea interesante.

Sería extraño ver a las personas midiendo la temperatura de la persona que tiene al lado en el metro para verificar si tiene fiebre o no, pero hoy en día todo es posible.

Este Play 4 Pro con el sensor IR aún no está disponible en el mercado, pero sí lo están los dos otros modelos. El Play 4 cuesta el equivalente a 281 dólares, mientras que la versión Pro llega a los 400 (20 dólares menos que la versión que lee la temperatura).