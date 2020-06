Drawpoly, para jugar en grupo adivinado qué dibujan en una pizarra web

Durante la cuarentena surgieron muchísimos juegos pensados para compartir en familia a la distancia. Algunos con versiones web y otros que forman parte de las apps de videollamadas. Excelentes alternativas para pasar tiempo con nuestros amigos y hacer más llevadero el confinamiento.

Y aún surgen nuevas opciones para jugar online en grupo con dinámicas como la que propone Drawpoly.



Es una aplicación web que te propone jugar con tus amigos y familiares al clásico “adivinar de qué se trata el dibujo”, al estilo Pinturrillo. La dinámica es muy simple, solo tienes que crear una sala para compartir con tu grupo de amigos. Una vez que la creas, Drawpoly te permitirá compartir el código que puedes enviar mediante una de las apps de mensajería.

Luego solo resta elegir una categoría y la dificultad del juego para que uno de los integrantes comience a dibujar. La aplicación tiene las opciones básicas para dibujar y colorear, así que tendrás que utilizar todos tus habilidades de dibujo para tus invitados puedan adivinar tus intenciones. Los participantes pueden escribir sus respuestas a medida que dibujas hasta que apruebes una como la correcta.

Por supuesto, tiene un sistema de puntos y algunas opciones extras para animar el juego. No son datos que podrás guardar ya que no puedes crear una cuenta, pero te servirá para dar ese toque competitivo al juego. Es una alternativa gratis y simple que puede jugar hasta la abuela, ya que no requiere registro ni necesidad de descargar nada. Solo ingresas a la página de Drawpoly y comienzas a jugar con tu grupo de amigos y familiares.