Hublot tiene un reloj inteligente de 5.800 dólares

Un Smartwatch con Wear OS no es excesivamente caro, se pueden adquirir verdaderas joyas por unos 300 euros, pero eso no significa que no puedan encontrarse modelos más caros.

Hublot es un claro ejemplo con un reloj de 5.800 dólares, algo barato para los relojes que vende, pero extremadamente caro para quien busca un Wear OS en la muñeca.

El precio se justifica precisamente por la marca. Solo con decir que es de Hublot ya parece que es correcto pagar esa cantidad. Tiene esferas de reloj Hublot, cuerpo de cerámica y poco más. El procesador es un Snapdragon Wear 3100, dentro de la media. Cuentan, eso sí, con una versión en titanio que cuesta 600 dólares menos.

La diferencia con un reloj de lujo tradicional, es que en este caso hay una electrónica dentro y un software que, algún día, dejará de funcionar. No será el reloj que pase de manos en manos entre padres e hijos, por lo que es posible que estemos hablando de un exagero dentro de este segmento.

No es el más caro, por cierto, en android police ya hablaron de un reloj de 200.000 dólares, el precio de un buen apartamento en el centro de una buena ciudad.

