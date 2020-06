Todos los rumores del Samsung Galaxy Note 20

De la misma forma que el iPhone 12 ya tiene un vídeo con todos sus rumores al detalle (lo podéis ver en este enlace), el Galaxy Note 20 no se salva.

Ya existen rumores sobre sus cámaras, su diseño, su procesador.. rumores mucha veces sin mucho fundamento, pero en otras ocasiones provienen de fuentes que hasta ahora nunca se han equivocado.

En este vídeo los tenéis todos:

En resumen podemos decir:

– Sin muchas novedades en diseño, con varios tamaños, eso sí.

– Los botones cambiarían de mano para poder usarlos con la mano derecha.

– El módulo de cámaras será semejante al del S20

– La versión Plus tendrá cámara de 108Mpx

– El Exynos 992 será el procesador, para darle más potencia a los gráficos.

– La batería será de unos 4.500, pero la autonomía crecerá gracias al procesador.

El lanzamiento será en agosto, pero os iremos informando de todos los rumores que vayan saliendo.

Samsung tiene todos los números para ser un gran ganador en los gama alta de este año. Huawei ha sacado un gran móvil, el P40 Pro, pero el no tener los servicios de Google ha disminuido mucho su atractivo. Es cierto que puede usarse perfectamente por determinados usuarios, tal y como comentamos hace varios meses, pero el no poder sincronizar información con Google, o usar determinados juegos, o recuperar compras realizadas en Google Play, hace que mucha gente no lo tenga en su radar a la hora de invertir tanto dinero.