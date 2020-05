Opciones para crear una carta digital de Restaurante

Los restaurantes comienzan a abrir sus puertas en algunos países después de varias semanas cerrados por causa de la pandemia, pero no lo hacen de la misma forma.

Por un lado mucho no pueden atender dentro, solo en las terrazas, y por otro lado deben mantener unas medidas de higiene y control mucho más estrictas que antes para evitar el contagio del coronavirus.

Para evitarlo han comenzado a aparecer opciones para transformar cartas en formato digital, de forma que los clientes puedan abrirla desde su móvil de forma sencilla, lo que evita que la misma carta pase de manos en manos.

En esta lista os comentamos las opciones que vamos conociendo, opciones que iremos ampliando a medida que nos las presenten:

– Bakarta: Excelente opción gratuita creada en España. Podemos crear una cuenta y comenzar a poner las categorías, subcategorías y productos, siendo posible personalizar el aspecto de la carta, disponible en na url única. Podéis ver un ejemplo en m.bakarta.com/patioandaluz, aunque es posible hacerlo mucho más completo, poniendo fotos y descripción en cada plato, por ejemplo, o evitando la primera categoría «Menú» para poder poner un nivel más (carnes, pescados, etc.)

Es muy sencilla, completamente gratis y rápida de cargar. Es necesario que el restaurante ponga de forma visible la url deseada para que el cliente entre en ella. De momento no hay forma de crear un código QR para que el restaurante pueda imprimirlo y pegarlo en cada mesa, aunque ya sabemos que la mayoría de los clientes tampoco sabría como capturarlo correctamente (no podemos pedir a los clientes que se instalen un lector de códigos QR para acceder a su carta).

– uqr.me: Una opción muy interesante y atractiva, aunque no es gratis (cuesta menos de 4,5 euros al mes). Con ella podemos crear códigos QR que apunten a nuestra carta digital, y bajo ese código QR estará siempre el PDF que subamos previamente. Si cambiamos la carta y, consecuentemente, el archivo PDF, no hará falta crear un código QR nuevo.

Ese código puede personalizarse, lo que ayuda a presentarse de forma elegante en cualquier formato.

El enfoque es completamente diferente al anterior, no hay que poner los platos y precios a mano, solo se carga un archivo, y el cliente tendrá que hacer zoom en él para leer los detalles.

Una opción semejante a esta es la ofrecida por nnova.foodyt.com, en este caso sí de forma gratuita.

– menupop: Elegante solución que cuenta con una versión básica gratis y otra más avanzada de pago. Con la gratis podemos crear categorías y productos, como con bakarta, pero en este caso sí funciona con escaneo de código QR.

La versión pro perite que los clientes realicen pedidos desde la aplicación, algo que muchos restaurantes no pueden aún implementar por problemas de logística.

– emenuk.es: Una propuesta no gratuita para los que no tienen tiempo de hacer nada más que mandar su carta a los responsables por la plataforma. Ellos se encargarán de crear una versión digital y ofrecer un código QR para que los clientes puedan consultar la información. La solución existe desde 2014, por lo que llevan ya 6 años con el negocio, no es algo nuevo pos-covid.

Como veis, hay opciones para todos los gustos.