The Ickabog: El nuevo libro de J. K. Rowling por capítulos disponible en línea de forma gratuita

Tras el éxito financiero obtenido con los libros de Harry Potter y las películas basadas en estos, cualquiera pensaría que su autora, J. K. Rowling se retiraría del mundo de las letras para disponerse a disfrutar su fortuna.

Sin embargo, la escritora decidió sacar provecho a la cuarentena para retomar The Ickabog, uno de los proyectos literarios que había surgido en su mente durante la época en la que se encontraba escribiendo la serie de Harry Potter.

Rowling ha ido compartiendo en línea los avances de su trabajo en The Ickabog con el público, aunque ha hecho el anuncio de que éste será publicado en un nuevo sitio web en el cual los lectores tendrán acceso a uno o más capítulos a la vez para ser leídos.

En este sentido, ya es posible encontrar los dos primeros capítulos de The Ickabog disponibles en el sitio web, aunque sin una descripción que permita al lector intuir el curso de la historia, la cual parece presentar elementos asociados con los cuentos de hadas tradicionales, con reinos lejanos gobernados por señores y reyes.

No obstante, Rowling advirtió a sus lectores que The Ickabog «No es Harry Potter y no incluye magia […] Esta es una historia completamente diferente»

En lo que respecta al origen de esta obra, J. K. Rowling expresó que esta había venido a su mente desde hacía mucho tiempo, donde, cada capítulo que terminaba se lo leía a sus hijos cada noche a medida que trabajaba en él.

Llegado el momento de su publicación, Rowling cambió el rumbo de su plan y enfocó su atención en escribir un libro para adultos, lo cual, hizo que The Ickabog fuese guardado en el ático, sitio del cual sería sacado por ella como consecuencia del tiempo libre generado por la pandemia del covid-19 con el fin de realizar algunos ajustes y publicarlo luego en la internet.

En palabras de Rowling publicadas en su sitio web personal «The Ickabog es una historia sobre la verdad y el abuso de poder»

Añadido a esto, Rowling señaló que «Para evitar una pregunta obvia: la idea me vino hace más de una década, por lo que no pretende ser leído como una respuesta a nada de lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Los temas son atemporales y podrían aplicarse a cualquier época o país»

Además de esto, Rowling está solicitando a los niños que contribuyan creando ilustraciones que acompañen la historia. Esto, como parte de un concurso oficial patrocinado por Scholastic en el que los participantes, como premio, obtendrán el privilegio de ver sus creaciones en la versión impresa del libro que será publicado a finales de este año.

Cabe destacar que Rowling no especifica si el niño o niña ganador recibirá alguna compensación monetaria por su contribución. Sin embargo, las reglas oficiales del concurso establecen que serán 34 los ganadores que obtendrán una copia firmada del libro en el que también Scholastic donará una cantidad de $650 en libros que serán asignados a la escuela o biblioteca escogida por el ganador o la ganadora.