Cómo mejorar el sonido de tus auriculares con la app Wavelet para Android

Cuando se habla de mejorar el sonido de auriculares, muchas apps prometen ofrecer un servicio óptimo para perfeccionar de la mejor manera la calidad de este accesorio, aunque casi siempre esto ocurre mediante aplicaciones que suelen requerir root.

No obstante, aquí es donde entra en escena Wavelet, una prometedora app creada con la finalidad de mejorar lo máximo posible el sonido de los auriculares sin requerir root, incluso también que puede ser utilizada en altavoces o hasta en el sonido del coche. Su peso es de tan solo 2 MB y a continuación te enseñamos su sencillo funcionamiento.

Esta app ofrece diversas opciones y configuraciones con las cuales podremos jugar, y dentro de ellas, hay una en específico que nos permitirá mejorar el sonido de más de 2700 modelos diferentes de audífonos, hablamos de la función denominada AutoEq. Según la app, esta función arregla las frecuencias de sonido de los auriculares de forma automática para que así suenen con una mejor calidad de sonido.

Si eres de los que ha leído hasta aquí y te ha interesado lo que ofrece Wavelet, a continuación presentaremos los respectivos pasos para que puedas utilizarla y con ella mejorar el sonido general de tus audífonos.

El paso a paso para usar Wavelet y mejorar el sonido de los auriculares

– Ve a la Google Play desde el móvil e instala la aplicación (más abajo verás el link).

– Una vez realizado esto, ábrela y espera hasta que se te muestre un mensaje, el cual dirá que no estás reproduciendo ninguna canción desde ningún reproductor de música, esto indicándote que claramente tendrás que poner una canción desde tu reproductor favorito (Spotify, Apple Music, Google Play Music, etc) para detectar la música y ofrecerte ayuda con tus auriculares, quienes tendrás que tener conectados para realizar esta acción, obviamente.

– Se te mostrarán diversas opciones, y en el específico caso de que esto no ocurra, tienes la alternativa manual de pulsar en los tres puntos que se ubican en la esquina superior derecha y oprimir sobre el modo Legacy.

– Encuentra los tres puntos posicionados justo al lado de la opción AutoEq, función que debería de estar ya activada.

– Como último paso, has una búsqueda del modelo de tus auriculares dentro del amplio arsenal de hasta 2700 modelos que dispone la misma Wavelet y listo.

Ya con esto realizado, la app encontrará la mejor ecualización posible para tus audífonos, por lo que el sonido debería mejorar de manera considerable. Hay que resaltar que si no encuentras el modelo de tus auriculares dentro de Wavelet, no podrás realizar esta acción de manera automática, sino que mediante otras funciones manuales de la app podrás lograr de una u otra forma una mejoría de la calidad del sonido de los mismos cascos.

Como dato adicional, su valoración en la tienda de aplicaciones de Googles es de 4.5 sobre 5. Así que sin más que decir, aquí te dejamos el enlace de descarga de la herramienta sin coste alguno desde Google Play:

Descargar Wavelet: enlace desde Google Play