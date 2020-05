Google integra su sistema de localizaciones en Google Maps para Android

Los plus codes nacieron en el año 2015 de la mano de Google para facilitar las locaciones en el mapa independientemente de las direcciones postales existentes o la falta de las mismas en algunos lugares del mundo, en el que, según Google, más de dos mil millones de personas en el mundo carecen de dirección postal o dispone de dirección postal de difícil localización.

Ahora, varios años después, los plus codes aterrizan finalmente en Google Maps para dispositivos Android. Para obtener el plus code de nuestra ubicación actual, simplemente tenemos que dirigirnos al punto azul familiar del mapa y presionar sobre el mismo para disponer de este código.



También podemos obtener el plus code de cualquier otra localización que nos interese, para lo cual deberemos presionar prolongadamente sobre el punto que nos interese del mapa y colocar un marcador, desde el cual nos ofrecerá más información sobre ese punto, incluyendo ahora también el correspondiente plus code.

Y también ocurre a la inversa, una vez dispongamos de un plus code, podemos buscar la localización que le corresponde en el mapa, pudiendo hacer la búsqueda tanto desde Google Maps como a través de las búsquedas de Google.

Google nos recuerda que los plus code son direcciones digitales o identificadores de ubicación digital, derivadas de la latitud y longitud de cada ubicación, conformados por pequeños códigos alfanuméricos de seis dígitos y que son de uso gratuito, cuya tecnología es de código abierto.

Con los plus code, el no tener una dirección postal ya no debería ser una barrera para compartir fácilmente cualquier localización del mundo con terceros, siendo de especial importancia para personas y organizaciones en situaciones de crisis o emergencias donde no sea factible compartir las direcciones tradicionales.

Además, Google ve con buenos ojos que los usuarios puedan incluir sus plus codes en las propias tarjetas de visita, además de utilizarlos en otros soportes al objeto de compartir ubicaciones con terceros, ya sean clientes, proveedores, etc.