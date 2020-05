Estrenos de Netflix para junio de 2020, más de 58 títulos para todos los gustos

Aunque el mes de mayo estuvo cargado con buenas novedades en Netflix, debemos confesar que junio llega con mucha más tela que cortar.

Seguro te suena familiar el estreno de nuevas temporadas de series como Por 13 razones y Dark, pero sumado a estas producciones, también veremos el lanzamiento de más de 50 series, películas y documentales a partir del 1 de junio. He aquí todo el listado.

Series que serán estrenadas en Netflix en junio de 2020

– Las Kardashian, temporada 1-2, para el 1/06



– Mujeres ricas de Beverly Hills, temporada 1-2, para el 1/06

– Married to Medicine, temporada 1, para el1/06

– The Real Housewives of New York City, temporada 1, para el 1/06

– Miraculous – Las aventuras de Ladybug, temporada 1, 2 y 3, para el 1/06

– Bellow Deck, temporada 1, para el (1/06

– 44 gatos, temporada 2, para el1/06

– Madres forzosas, episodios finales, para el 2/06

– Baki, parte 3, para el4/06

– ¿Me oyes?, para el 4/06

– Por 13 razones, temporada 4, para el 5/06



– Perdida, para el 5/06

– Queer Eye, temporada 5, para el 5/06

– Reality Z, temporada 1, para el 10/06

– F is for Family, temporada 4, para el 12/06

– Kipo y la era de las bestias mágicas, temporada 2, para el 12/06

– The Woods, para el 12/06

– Pose T2, para el 12/06

– Alexa & Katie, temporada 3, para el 13/06

– Rick y Morty, temporada 4, para el 17/06



– La orden, temporada 2, para el 18/06

– Feel the Beat, para el 19/06

– Floor is lava, para el 19/06

– One Way for Tomorrow, para el 19/06

– The Politician T2, para el 19/06

– The Sinner: Jamie, para el 19/06

– Dark, temporada 3, para el 27/06. Seguramente necesitarás refrescar la memoria para entender lo sucedido en las temporadas anteriores, por eso es que Netflix ha presentado una guía oficial llamada Quien – Que – Cuando, con toda la información que necesitas para estar al día.



– Rupaul´s Drag Race’ T12+Untucked, aún sin fecha.

Películas que serán estrenadas en Netflix en junio de 2020

– El resplandor, para el 1/06

– El árbol de la sangre, para el 1/06

– Ghost in the Shell, para el 1/06

– La casa del lago, para el 1/06

– Jack el Cazagigantes, para el 1/06



– Agárralo como puedas 33 1/3, para el 1/06

– La princesita, para el 1/06

– The invincible dragon, para el 1/06

– Cook Off, para el 1/06

– Changeling, para el 1/06

– Oldboy, para el 1/06

– Ghost in the Shell, para el 1/06

– Happy Feet: Rompiendo el hielo, para el 1/06



– Los últimos días del crimen, para el 5/06

– La extraña fuente de la fortuna, para el 5/06

– Merry Men 2, para el 5/06

– No dejes rastro, para el 5/06

– Superfly, para el 5/06

– Overlord, para el 6/06



– Ocean’s 8, para el 9/06

– Da 5 Bloods: Hermanos de Armas, para el 12/06

– A Whisker Away, para el 18/06

– One Way for Tomorrow, para el 19/06

– La red avispa, para el 19/06

– Trolls, para el 24/06

– Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga, para el 26/06

Documentales que serán estrenados en Netflix en junio de 2020

– Lenox Hill, para el 10/06

– Father Soldier Son, para el 19/06

– Spelling the Dream, para el 3/06



– Athlete A, para el 24/06