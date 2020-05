Varias formas de evitar que los vídeos se paren mientras se reproducen

Cuando una conexión a Internet es lenta, los vídeos pueden pararse mientras se carga el contenido, algo muy desagradable para los que están disfrutando de la fluidez de la transmisión.

Para evitar ese buffering, había un método sencillo que podía aplicarse con la tecnología flash, pero con HTML5 la cosa cambia, por eso hemos decidido hacer un vídeo explicando algunos trucos sencillos.

Como veis, la mayoría de los trucos son conocidos por muchos:

– Parar mientras se carga el resto.

– Desactivar dispositivos conectados e la misma red.

– Cambiar de frecuencia de WiFi el ordenador o móvil receptor.

– Modificar la calidad de imagen.

…

En fin, en el vídeo comentamos varios trucos conocidos, pero lo terminamos con uno que no es tan popular: usar el reproductor VLC.

Así es, dicho reproductor, gratuito y disponible para varios sistemas operativos, permite reproducir vídeos online, y cuenta, en la sección de preferencias/avanzado, con una opción que permite aumentar la cantidad de contenido en buffer, lo que puede ayudar en las conexiones lentas.

Son muchas las variables que tiene VLC, aunque tiene un problema: funciona muy buen con las urls de vídeos públicos, pero no podemos aplicarlo a los servicios de suscripción como Netflix, HBO o Disney Plus, ya que no hay una url definida para cada vídeo, abierta, que pueda accederse sin contraseña.

Para el resto de opciones, recordad el resto de consejos que preparamos.