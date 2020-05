HyperX CloudX Flight, de lo mejorcito para jugar en la Xbox

Después de más de 50 artículos escritos sobre auriculares de todo tipo, de haber probado decenas de ellos y usarlos constantemente tanto para ocio como para trabajo, ha llegado el momento de probar los conocidos HyperX CloudX Flight, para la Xbox.

Aunque estamos hablando de auriculares especialmente pensados para su uso en consola, con 30 horas de autonomía sin cables, hay que dejar claro que pueden usarse también en ordenadores, ya que el USB es compatible con Windows.

Su instalación es realmente sencilla: ponemos el usb en la XBOX o PC y dejamos que los auriculares se sintonicen, un proceso que dura segundos. Una vez hecho, ya podremos escuchar y hablar sin problemas y sin depender de cables.

La conexión inalámbrica es de 2,4 GHz, y usa piel sintética maleable para que sea cómodo su uso durante mucho tiempo. Cuenta con controles deslizantes de acero en el auricular derecho, y es posible girarlos 90º para apoyarlos alrededor del cuello cuando deseemos descansar.

El control del audio en el mismo auricular es bastante completo, ya que permite ajustar el balance del audio del chat y del juego sin tener que acceder a los menús del sistema. Por supuesto, podemos también definir el volumen general, silenciar el micrófono y apagar la alimentación, algo común en este tipo de dispositivo. Y para aumentar el control, podemos verificar si nuestro micrófono está muy alto en los chats de voz, algo que puede molestar al resto de las personas. Hay un indicador LED del micrófono que indica si está o no silenciado, y la iluminación de los cascos es proporcional al estado de carga de los mismos.

Tiene licencia oficial de Xbox, lo que garantiza su compatibilidad, pero no es eso lo que más me ha gustado. Me gusta que tenga el micrófono extraíble, el giro de 90°, los efectos de iluminación LED.. .pequeños detalles que hacen la diferencia.

También he de reconocer que últimamente los uso más para videoconferencias que para la Xbox, principalmente por la calidad del audio del micrófono, que es excelente.

En lo que respecta a su uso en el mundo de la videoconferencia, los podemos comparar con los ESG 5 de Energy System que comentamos a finales de 2019. Un micrófono muy semejante, aunque la calidad de audio es ligeramente mayor y ofrece muchos más controles dentro del propio auricular (sin contar que los ESG 5 sí que llevan cable, claro).

Podéis conocerlos mejor en hyperxgaming.com, donde tienen tablas de comparación de especificaciones y muchas más fotografías.