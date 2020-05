Elon Musk prepara una segunda Cybertruck, más pequeña

La camioneta Cybertruck llamó mucho la atención durante la presentación, principalmente por el cristal roto después del martillazo. Es un gran vehículo, pero igual demasiado grande para el público europeo, motivo por el que parece que habrá una segunda versión más pequeña.

En abril Elon Musk dijo que la Cybertruck se fabricaría un 3% más pequeña, y algo más estilizada, pero ahora parece que no será así: habrá una igual al prototipo presentado y otra menor para otros mercados.

Ha publicado un tweet indicando el cambio de idea, ahora quiere mantener el tamaño de la Cybertruck, y en el mismo tweet indican la intención de hacer una segunda versión, aunque no ha indicado para quién ni cuándo.

.@jayleno: “Why’s it important [for Cybertruck] to be bulletproof?”@elonmusk: “Because it’s badass & super cool! I mean, do you want your truck to be bulletproof or not? Of course you do! … We want to be a leader in apocalypse technology”

