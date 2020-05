Experimenta lo retro viajando en dos ruedas con la motocicleta eléctrica RGNT NO. 1

Las motos eléctricas se han ido introduciendo en el mercado a una gran velocidad, y para ello contamos con modelos de todo tipo. Hoy hablaremos del minimalismo y la funcionalidad característicos del famoso diseño sueco.

En este sentido, hemos visto como la empresa sueca RGNT Motorcycles mezcla su uso de esta tendencia con la más sofisticada tecnología de comunicación con la nube y actualizaciones OTA (On The Air) para darnos el RGNT NO 1, un modelo presentado en enero de 2019 durante la feria MC Mässan celebrada en Gotemburgo, siendo este, uno de los eventos más importantes de Suecia destinado a la exposición de lo mejor de la locomoción en dos ruedas.

Posteriormente, se llevó a cabo una muestra del prototipo final de producción en el que se vislumbraba su prometedora incursión en el mercado al año siguiente.

A través de las imágenes que forman parte de la campaña de la apertura de reservas es posible apreciar un diseño de la batería y una estética más trabajada. Con relación a las especificaciones mecánicas, estas han sido modificadas ligeramente, aunque manteniendo las mismas funcionalidades que las presentadas el año pasado en su debut.

Para su diseño los fabricantes optaron por dotar a la RGNT NO 1 de un aspecto similar al de las motocicletas clásicas. Esto, gracias a la presencia de un cuadro de acero, los amortiguadores traseros dobles con muelle cromado, una horquilla telescópica delantera estándar y llantas de radios de 18 pulgadas de diámetro.

Para la parte alta se asignó un tanque de gasolina falso cuyo espacio se dispuso para instalar el cargador y dejar un pequeño espacio que pueda ser usado como almacenamiento.

Pasando al motor de la RGNT NO. 1, éste se encuentra situado en el buje de la rueda trasera, siendo dotado con una potencia nominal de 8 kW que puede incrementarse hasta los 11 kW en situaciones puntuales.

Añadido a esto, la batería del RGNT NO. 1 se presenta con mayor capacidad respecto a la expuesta en el prototipo anterior disponiendo de 7,7 kWh, otorgándole así a esta moto la capacidad de alcanzar una autonomía de 150 kilómetros en cada carga, permitiéndote viajar a una velocidad de 125 km/h de modo que puedas desplazarte por vías urbanas, autopistas y carreteras sin peligro.

Una de las mejoras más notables respecto al diseño anterior ha sido la del pico que sobresalía en la parte inferior del marco, el cual se muestra aquí con un aspecto más prolijo y uniforme.

Aquellos interesados en adquirir la versión básica de la RGNT NO. 1 sin accesorios podrán hacerlo a través de un desembolso de 10.500 euros, teniendo la oportunidad de reservar el modelo efectuando un pago de 150 euros, siendo accesible por el momento en países de la Unión Europea, así como Suiza y Noruega cuyos distribuidores locales recibirán los envíos entre los meses de julio y agosto.