Un parche electrónico para analizar la cantidad de Vitamina C de nuestro cuerpo

La vitamina C es extremadamente importante para nuestro sistema inmunitario. No solo es importante para curar nuestras heridas, también para ayudar en la recuperación de COVID-19 y otras enfermedades.

Por eso es importante saber si tenemos suficiente en el cuerpo, y ahora la tecnología puede ayudarnos con el tema.

Desarrollado por científicos de la Universidad de California en San Diego, un dispositivo con forma de parche delgado, flexible y elástico, podría indicar los niveles de Vitamina C de nuestro cuerpo. Se adhiere temporalmente a la piel del usuario y, con electrodos flexibles, obtiene la información.

El parche contiene una enzima conocida como ascorbato oxidasa. Cuando entra en contacto con el sudor de nuestro cuerpo, enzima lo convierte en ácido deshidroascóbico. Este proceso no solo consume oxígeno, sino que también genera una corriente eléctrica cuya intensidad varía de acuerdo con los niveles de vitamina C en el sudor, que corresponden a los del torrente sanguíneo.

Una vez conectado a una pequeña placa de circuito, el prototipo actual transmite de forma inalámbrica esos datos para su posterior análisis.

En las pruebas realizadas, durante 2 horas se rastrearon los niveles cambiantes de vitamina C en cuatro personas que habían consumido suplementos de vitamina C y zumos de frutas o alimentos ricos en vitamina C (pimientos rojos, perejil, brócoli, kiwi, uva, fresa, caqui, naranja… ). El sensor también detecta la vitamina en las lágrimas y la saliva.

La tecnología está preparada para detectar otras sustancias, siendo así posible tener un parche multivitamínico.

De momento solo es un estudio, un prototipo, pero abre las puertas a un sinfín de posibilidades.