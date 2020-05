Para jugar al poker con amigos, de forma remota y sin dinero real

Ahora que estamos todos encerrados en casa, hay que reinventar las formas de jugar con familia y amigos. Hoy hablaremos del poker, y de una web que nos permite organizar partidas remotas disfrutando del juego, de apuestas con dinero falso y de videoconferencias.

Se trata de LiPoker, una web en la que podemos organizar una partida y obtener un enlace para invitar a otras personas. A medida que vayamos recibiendo invitados, la mesa se irá completando para que empiece la partida.

Con LiPoker podemos definir la cantidad mínima de apuestas y disfrutar de un panel de control centralizado. Es posible jugar sin necesidad de usar videoconferencia, pero genera un enlace único en Jitsi para que sea sencillo vernos las caras en caso de que así lo deseemos.

Solo tenemos que entrar en lipoker.io, pulsar en el botón «start playing», definir las apuestas, crear una contraseña para que solo entren invitados (esto es opcional), pulsar en «Create», poner nuestro nombre de usuario (no hace falta indicar contraseña) y listo. Al entrar en el panel tendremos en la parte inferior izquierda tanto el enlace para invitar a otros como el enlace para participar de videoconferencia con Jitsi.

De todas las opciones de Poker online esta es una de mis preferidas por varios motivos:

– No hay que identificarse, ni crear cuenta ni informar email, por lo que respeta nuestra privacidad en ese sentido.

– No hay dinero real, por lo que no son apuestas que pueden hacernos perder dinero ni incentiva este tipo de actividad que ha arruinado tantas vidas.

– Es sencillo de usar y permite tener videconferencia.

Por supuesto, siempre está la posibilidad de jugar con cartas reales usando la cámara de nuestro móvil, con otro móvil enfocando al centro de la mesa, y realizar una sesión con Google Duo, Zoom o cualquier otra opción que deseemos, pero la parte de apuestas quedaría más descontrolada.