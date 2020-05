Netflix cancelará suscripciones sin uso salvo que los usuarios expresen lo contrario

Netflix no sólo destaca por su extenso catálogo de contenidos, sino también por su facilidad de uso, incluyendo las opciones de suscripción y cancelación del mismo. Ahora llama poderosamente la atención su último movimiento, en que insta a aquellos que llevan bastante tiempo sin usar sus suscripciones a que confirmen si quieren seguir manteniéndolas, o por el contrario, se las cancelarán automáticamente.

Desde Netflix no quieren que los usuarios paguen por algo que no usan, según señala Eddy Wu en el anuncio en el blog de la compañía. En este sentido, mediante notificaciones y mensajes de correo electrónico se dirigirán a aquellos usuarios que no hayan visto nada durante un año desde que se unieron a la plataforma, y lo mismo para quienes hayan dejado de mirar contenidos por más de dos años, para que confirmen si desean mantener la suscripción.



Además, a aquellos a los que se les cancelen la suscripción, tendrán la posibilidad de retomar sus cuentas de usuario dentro de los diez meses siguientes, tal y como las dejaron, incluyendo sus favoritos, perfiles, preferencias de visualización y otros detalles.

Wu señala que los usuarios a los que hace referencia en su anuncio corresponden a unos pocos cientos de miles de usuarios, o sea, a menos de la mitad del uno por ciento de su base general de usuarios, contando actualmente con una base de unos 183 millones de usuarios en todo el mundo.

Y termina diciendo que:

Mientras tanto, esperamos que este nuevo enfoque ahorre a las personas algo de dinero ganado con tanto esfuerzo.

Eso sí, las cancelaciones automáticas ya se contemplan en su orientación financiera. Resulta llamativo este movimiento, que refuerza la imagen de la compañía en ofrecer todo tipo de facilidades a los usuarios, aumentando las diferencias con respecto a otras plataformas de streaming, que en algunos casos van muy por detrás.