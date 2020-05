iOS 13.5 llega con nuevas funciones relacionadas con el COVID-19

Ya llegó iOS 13.5, la nueva versión del sistema móvil de Apple. Su descarga, que ya se encuentra liberada para acceder a ella desde los dispositivos que soportan iOS 13, trae consigo una serie de novedades relacionadas con el COVID-19.

Entre las funciones añadidas destaca una actualización del sistema de funcionamiento de Face ID, que se adapta al uso de mascarilla.

Quienes utilizan algún método de reconocimiento facial para desbloquear sus dispositivos (no sólo los de Apple), de seguro habrán notado que el uso de mascarillas u otro tipo de protector facial obstaculiza esta función.

Esta nueva actualización de iOS 13 trae consigo un modo más sencillo para desbloquear un iPhone o iPad con el rostro semicubierto. En caso de no hacerse válido el reconocimiento a través de Face ID, iOS mostrará de inmediato la pantalla de desbloqueo mediante contraseña como mecanismo alternativo. Más que un cambio en el sistema mismo de identificación, esta mejora implementa un atajo para hacer más sencilla esta tarea bajo esas circunstancias.

Este cambio aplica para todas las instancias en las que se puede usar Face ID, incluyendo su integración en apps de terceros y la autorización de compras a través de la App Store, iTunes, Apple Books y los pagos a través de Apple Pay.

Captura del anuncio conjunto de Apple y Google

Durante el desarrollo de la pandemia que actualmente azota al mundo, Apple y Google anunciaron que trabajarían conjuntamente en un mecanismo para notificar contactos con eventuales contagios de COVID-19.

Este sistema de notificaciones opera a través de Bluetooth y funciona a través de una API que los sistemas de salud pública de cada país pueden implementar en base a los registros que manejen.

Los detalles de esta función, que en un futuro también podremos verla en Android, los describimos en una publicación a comienzos de mayo y los actualizamos en una nota reciente. Tim Cook hizo oficial este anuncio recientemente en Twitter, enfatizando el punto de que esta herramienta será amigable con nuestra privacidad.

Technology can help health officials rapidly tell someone they may have been exposed to COVID-19. Today the Exposure Notification API we created with @Google is available to help public health agencies make their COVID-19 apps effective while protecting user privacy.

— Tim Cook (@tim_cook) May 20, 2020