Microsoft lanza nuevas herramientas para organizar proyectos y equipos de trabajo

El equipo de Microsoft ha presentado una serie de novedades en la nueva edición de la conferencia anual para desarrolladores. Tal como el resto de la mayoría de los eventos tecnológicos programados este año, Microsoft Build 2020 se desarrolló de forma digital y abierto para todo el público.

Vimos muchos anuncios relacionados con el potencial de la IA, así como nuevas dinámicas que aplicarán a Windows y Microsoft 365. Y por supuesto, muchas novedades enfocadas a Microsoft Teams y a otras herramientas pensadas para mejorar la productividad en el flujo de trabajo de las organizaciones.

Lists, nueva herramienta para organizar el trabajo

Lists es una de las novedades anunciadas por Microsoft, que se presenta como una app de seguimiento inteligente. No es un gestor de tareas como Microsoft To Do sino que está orientada a organizar proyectos y equipos de trabajo. Cuenta con muchísimas funciones para que los usuarios la personalicen a su estilo de trabajo o a la dinámica del proyecto.

Pueden valerse de plantillas, crear reglas, establecer alertas inteligentes, hacer seguimiento de proyectos, entre otras posibilidades. Una solución disponible para los usuarios de Microsoft 365, que funciona como app independiente o integrándose con Microsoft Teams, SharePoint y Outlook.

Microsoft Teams sumará herramientas de automatización

Microsoft Teams también se actualizará con una serie de características para simplificar el flujo de trabajo de los equipos. Por ejemplo, se incluirán plantillas para que los equipos no tengan que configurar desde cero el proceso o seguimiento de proyecto.

Otras características que han mencionado en la conferencia son la posibilidad de crear y gestionar chatbots, agregar aplicaciones desde Power Apps y flujos de trabajos personalizados. Y como plus, gracias al soporte para NDI se añaden opciones avanzadas para la transmisión de eventos y producciones desde Teams.

Integración de Microsoft Edge con Pinterest y OneNote

Microsoft Edge cuenta con Colecciones, una opción que permite guardar y organizar imágenes y videos a medida que navegamos por la web. Una propuesta interesante que brindará aún más posibilidades gracias a la integración con Pinterest.

Los usuarios podrán ver sugerencias de Pinterest en la parte superior de las Colecciones para añadirlas a sus contenidos. Y por otro lado, también podrán exportar las colecciones creadas en el navegador a Pinterest. Una dinámica similar también se aplicará con OneNote

Por el momento, esta integración se estará probando en la versión preliminar de Microsoft Edge.

Project Reunion y Project Bonsai

Entre los anuncios de Microsoft nos encontramos con una nueva iniciativa para unificar el desarrollo de aplicaciones para Windows 10.

Project Reunion facilitará a los desarrolladores crear apps (tanto aplicaciones de escritorio Win32 como UWP) para Windows, eliminando cualquier tipo de restricción, ya sea por los dispositivos o las versiones del sistema operativo, tal como ilustra la imagen que comparte el equipo de Microsoft

Por otro lado, Project Bonsai es la propuesta de Microsoft para ayudar a los clientes a crear y administrar sistemas autónomos en pro de avanzar hacia la “industria 4.0”