Sobre Apple Glass, las nuevas gafas de Realidad Aumentada de Apple

Lleva tiempo rumoreándose que Apple se encuentra trabajando en unas gafas de Realidad Aumentada, aunque lo poco que se ha sabido de ella se debe únicamente a las filtraciones que se han ido produciendo a lo largo del tiempo.

Ahora podemos conocer mucho más de la misma gracias a los datos aportados hoy por Jon Prosser en un nuevo vídeo publicado en su canal de YouTube, desde el cual también acertó con la información sobre los nuevos iPhone SE de este año, y desde el cual también está ofreciendo información sobre los próximos lanzamientos de la compañía de la manzana mordida, incluyendo el próximo Apple TV.



Se trata de la mayor filtración de información hasta el momento

Con respecto a las nuevas gafas de Realidad Aumentada, Prosser nos dice que tendrá un diseño discreto, similar a unas gafas convencionales, que permitirá pasar por desapercibido, mientras que los usuarios recibirán los contenidos a través de las lentes, que serán transparentes, sin contemplarse en ningún caso ninguna versión con lentes tintadas.

El funcionamiento de las lentes será similar a la que ya utilizó Google en una de las lentes de sus Google Glass, donde se incluía una pequeña pantalla, y usará una interfaz llamada Starboard.

Además, también señala que estas gafas de Realidad Aumentada dependerán para su funcionamiento de un iPhone, vamos, que no serán autónomas, e incluso integrará un sensor LiDAR en las patillas para su control mediante gestos manuales, que serán tanto sobre las patillas como por la parte frontal.

También ha desvelado que su carga se realizará de forma inalámbrica, aunque no ha concretado nada a este respecto. Además, espera que sea presentada entre el cuarto trimestre de este año y el primer trimestre del próximo año como un One More Thing a través de una keynote, y cuyo precio será de unos 499 dólares.

Por ahora no existen imágenes filtradas del nuevo dispositivo, del cual tan solo existe un prototipo que gracias al mismo se sabe que tendrá un aspecto similar a las gafas convencionales.