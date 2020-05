Cómo encontrar la serie de TV ideal para la familia

Si contamos la cantidad de tiempo que invertimos buscando la serie que queremos ver por la noche, cuando la familia está reunida, seguramente nos impresionarán los números.

Una serie que sea para casi todos los públicos, para que los hijos adolescentes puedan verla, pero que los adultos no se aburran, que no sea muy tensa antes de dormir, que tenga dosis de comedia, sin muchas palabrotas… parece que la serie de TV ideal no existe.

Es cierto que siempre hay comodines, como Friends, pero tampoco es plan de ver la misma serie una y otra vez…

Para poder encontrar la serie de TV ideal, recomiendo dos pasos fundamentales:

1 – Entrar en commonsensemedia.org y navegar por las listas ya creadas. Podemos encontrar las mejores series para niños, las que son comedias para adolescentes, las mejores de misterio.. hay una gran cantidad de listas, y las series mostradas tienen una puntuación realizada por padres y educadores, no por críticos de cine.

En cada título podemos ver su puntuación en sexo, violencia, palabrotas, consumismo… notas dadas por los padres, lo que ayuda a tener más seguridad a la hora de dar al play en la TV.

Una vez tengamos el título adecuado, llega el momento de encontrarlo en nuestros servicios de suscripción, y para ello tenemos al segundo paso.

2 – Buscar en Justwatch: Se trata de una app para móviles, y un sitio web, donde podemos buscar el título deseado para que nos diga «dónde lo echan». Es posible ver si un a serie está en Netflix, Amazon Prime, HBO.. o si simplemente está en alquiler o compra en Google Play, iTunes o similares.

Si hemos encontrar a Psych en commonsensemedia, por ejemplo, y queremos saber nuestras opciones, este es el resultado:

Como veis, es mucho más fácil que ir navegando por servicios de streaming uno por uno, viendo trailers y dejando que nuestras limitadas horas pasen sin que nos demos cuenta.