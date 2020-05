Pronto llegará el seguimiento de manos a los auriculares Oculus Quest

Los usuarios de los auriculares plenamente autónomos Oculus Quest, de Facebook, tendrán en breve una nueva actualización del sistema, Quest v17, que les permitirá tener de serie la nueva función de seguimiento de manos, hasta ahora disponible de forma experimental previa activación, con la cual podrán disfrutar de títulos de juegos y de aplicaciones que podrán usar sin necesidad de utilización de controladores.

Y para estrenar la nueva función, se actualizarán también los títulos Waltz Of The Wizard y The Curious Tale of the Stolen Pets, que serán los primeros juegos de la plataforma en poder jugarse mediante la utilización de seguimiento de manos, que llegarán después de la actualización del sistema.



Adentrándose en la nueva era de la Realidad Virtual

Aunque a corto plazo también llegarán nuevas experiencias que aprovecharán la nueva función. A este respecto, Facebook abrirá la tienda de aplicaciones el próximo 28 de mayo para que vayan llegado nuevas aplicaciones y juegos compatibles con la función de seguimiento de manos, y a su vez también lanzará un «conjunto de narrativas cinematográficas» de Gloomy Eyes compatibles con la nueva función, que giran en base al enamoramiento de un zombi con una mortal, y The Line, que gira sobre «mundo de miniaturas donde la rutina es primordial y todo siempre es igual, hasta que no lo sea».

Con la actualización del sistema, los auriculares Oculus Quest de Facebook se adentran en lo que viene a llamarse la nueva era de la Realidad Virtual, en el que los auriculares de Realidad Virtual para consumidores se aprovechan de los avances del hardware y en la mejora de los contenidos para llevar experiencias más avanzadas para los usuarios.

Es más, con situación de confinamiento por la pandemia del Covid-19, desarrolladores han indicado a la publicación UploadVR que están viendo un aumento inigualable de las ventas para los auriculares Quest en el último año, dando lugar a que la Realidad Virtual esté más presente que nunca, siendo otra de las opciones de entretenimiento en plena situación de confinamiento.