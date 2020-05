Arithmr, un sitio de citas que tiene en cuenta nuestros vídeos preferidos de Youtube

Sitios de citas hay muchos, de hecho hace poco hicimos una lista interminable de los más conocidos, y deja claro que es un sector en ebullición.

Teniendo esto en cuenta, queda claro que no es fácil crear uno nuevo desde cero y esperar tener éxito.

Es por eso que nos llama la atención Arithmr, una nueva web de citas que quiere hacerse hueco con un proyecto original: tiene en cuenta los canales de Youtube que hemos marcado como «me gusta» para encontrar a otros usuarios con gustos semejantes.

La idea no es mala. Si a alguien le gustan los vídeos de senderismo, tecnología y astronomía, y hay otra persona con un gusto muy semejante, la probabilidad de ser un buen match es alta, por lo menos no faltarán temas de conversación.

No es algo que otros no hayan hecho con una lista de categorías, pero en este caso juegan con los datos preexistentes de los usuarios. ¿Para qué indicar lo que me gusta si ya se lo he dejado claro a Youtube?

Lógicamente hay temas que deben quedar claros en la política de privacidad de esta web, ya que se espera que esa información se use única y exclusivamente para cruzar datos, en ningún momento para venderlos u ofrecer publicidad personalizada repartiendo las tags de nuestros vídeos preferidos a diestro y siniestro.

Podéis probar la web en arithmr.com, aunque de momento no tiene muchos usuarios, por lo que el cruce será más difícil.