Instagram ya permite guardar las transmisiones en vivo en IGTV

El equipo de Instagram ya lo había anunciado, y al fin se implementa en la plataforma: las trasmisiones de Instagram Live ahora se guardarán en IGTV.

Una dinámica que tiene una serie de ventajas, tanto para los creadores de contenido como para sus seguidores. Hasta el momento, la audiencia no tenía mucho tiempo para revivir el directo de sus artistas o influencers favoritos. Y si bien muchos se tomaban el trabajo de grabarlo y subirlo a Instagram, la mayoría simplemente quedaba en el olvido.



Ahora este truco ya no será necesario, ya que existe la posibilidad de guardarlos directamente en IGTV. Esto permitirá que el contenido dure mucho más que 24 horas y que los creadores impulsen sus cuentas de IGTV.

Y además, todo el tiempo que dedicaron a desarrollar un tema o compartir con sus seguidores no se perderá sino que servirá para crear una biblioteca de contenidos en IGTV. Un detalle interesante teniendo en cuenta que Instagram está impulsando IGTV, y parte de su estrategia podría enfocarse en ofrecer algunas opciones de monetización para los creadores de contenido que se comprometan con la plataforma.

Por otro lado, hay algunos aspectos a tener en cuenta en esta nueva dinámica. Por ejemplo, las transmisiones guardadas en IGTV no incluirán las interacciones, así que no verás los comentarios ni los Me Gusta que tus seguidores dieron durante el vivo. Y tampoco se permitirá editar el vídeo antes de guardarlo en IGTV.

Este cambio ya se está implementando, así que la próxima vez que hagas una transmisión en vivo puede que ya no veas la opción para ponerlo como una historia destacada para que dure 24 horas, ya que simplemente tendrás la opción para borrarlo, descargarlo o guardarlo en IGTV.