El móvil que puede ver a través del plástico

El nuevo OnePlus 8 Pro oculta una sorpresa no muy común en el mundo de los smartphones: los sensores infrarrojos del teléfono permiten ver a través de un pequeño subconjunto de materiales negros.

Los usuarios de este móvil pueden probarlo abriendo la aplicación de la cámara, deslizando el dedo hacia el filtro de color «Photochrom» y apuntando a algunos objetos negros (no ocurre con todos). El resultado ya se ve por las redes sociales:

Turns out the TrueDepth camera can also have the “X-ray” effect with some plastics. Here it is showing the insides of an Apple TV 4K. (Thanks @HarckerTech for the idea) pic.twitter.com/R8x8Bu4yPv

— Guilherme Rambo (@_inside) May 14, 2020