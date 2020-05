El FBI ya puede acceder al histórico de navegación de cualquiera sin necesidad de orden judicial

El no tener políticas fuertes relacionadas con la privacidad de los usuarios abre las puertas a varios problemas, y en Estados Unidos se está sufriendo uno importante.

El Senado de los Estados Unidos acordó dar a las agencias policiales acceso a los datos del historial de navegación web de las personas sin necesidad de obtener primero una orden judicial.

Durante un tiempo algunos senadores han intentado evitar que esto ocurriera debido a las implicaciones masivas de privacidad de este fallo. Este voto fue por una enmienda a la Ley Patriota, donde querían hacer cambios para que sea más sencillo que el gobierno obtuviera datos, sin necesidad de usar el poder judicial.

Los votos para mantener la privacidad se quedaron cortos, ya que se informó que varios senadores no se presentaron, donde al menos uno de ellos habría votado a favor de la misma. Según el senador Ron Wyden tener acceso al historial de navegación web de alguien es casi como espiar sus pensamientos, motivo por el cual defendía que este nivel de vigilancia requiera siempre una orden judicial (solo se haría si hay buenos motivos para ello).

Desafortunadamente, con la enmienda que no obtuvo suficientes votos, parece que la Ley Patriota se mantendrá como está en su forma actual. En declaraciones a Motherboard, Evan Greer, subdirector de Fight For The Future, dijo que la Ley Patriota debería ser derogada en su totalidad, prendida fuego y enterrada en el suelo, ya que no hay evidencia de que los programas de vigilancia masiva hayan salvado una sola vida humana.

El objetivo del gobierno es identificar problemas antes de que ocurran, a lo Minority Report, aunque las puertas están demasiado abiertas, lo que es una buena noticia para los servicios VPN diseñados para darle más privacidad a nuestra navegación.