Obligan a Telegram a cerrar su red basada en Blockchain, TON

Ya os hemos comentado en varias ocasiones que Telegram estaba trabajando en una plataforma basada en blockchain. Su nombre era Telegram Open Network (TON), y digo «era» porque ha muerto antes de haber nacido.

Abandona TON después de una larga batalla con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, ya que ha sido un tribunal de dicho país el que ha hecho imposible que el servicio de mensajería, utilizado por más de 400 millones de usuarios, continuara desarrollando el proyecto.

Se queja su fundador en una publicación con la siguiente metáfora:

Imagine que varias personas juntan su dinero para construir una mina de oro y luego dividir el oro que sale de ella. Entonces llega un juez y le dice a los constructores de minas: «Muchas personas invirtieron en la mina de oro porque estaban buscando ganancias. Y no querían ese oro para ellos, querían venderlo a otras personas. Por eso, a ustedes no se les permite darles el oro «.

Si esto no tiene sentido para usted, no está solo, pero esto es exactamente lo que sucedió con TON (la mina) y Grams (el oro). Un juez usó este razonamiento para dictaminar que a las personas no se les debe permitir comprar o vender Grams como pueden comprar o vender Bitcoins.