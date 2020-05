Consejos para comprar el mejor router

Seguramente el router que ha puesto la operadora en vuestra casa no es el mejor del mercado. Son muchas las variables que hay que tener en cuenta en este tipo de dispositivos, y en nuestro nuevo vídeo hablamos de ellas por si estáis pensando en comprar uno nuevo.

En dicho vídeo hablamos de velocidad, de bandas de frecuencia, de seguridad, de Wifi 6, de gestión de usuarios, de número de dispositivos conectados, de MU-MIMO, de red de malla… un vídeo largo, de unos 10 minutos, pero que os ayudará a conocer mucho más sobre el responsable por la Internet de vuestra casa.

Como veis, son muchos los factores que hay que tener en cuenta, pero los podemos resumir en los siguientes:

– Importante que tenga dos bandas, de 2,4 y 5 Ghz, ya que en algunas ocasiones es necesario tener los dispositivos conectados en la red WiFi de 5 Ghz para mejorar el rendimiento y evitar interferencias.

– Que sea compatible con Wifi 5. Ya no decimos solo WiFi 6, decimos WiFi 5, porque muchos de los que se siguen vendiendo en el mercado ni siquiera son compatibles con este estándar.

– Que cuente con seguridad WPA2: en caso contrario será muy sencillo que alguien con un poco de conocimientos técnico consiga averiguar la contraseña de la WiFi.

– Que tenga una entrada USB: aunque muchos no lo usan, tener una entrada USB abre las puertas a muchas posibilidades, como tener archivos disponibles desde toda la red de forma sencilla sin necesidad de tener un NAS o algo semejante.

– Que use MU-MIMO: algo importante cuando hay muchos dispositivos conectados.

Esperemos que os guste el vídeo y podáis comentar vuestras impresiones en nuestro canal de Youtube.