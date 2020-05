Twitch presentó sus nuevas tarjetas de regalo

Siguen llegando novedades desde Twitch. Esta vez se trata de una herramienta para facilitar la gestión del dinero dentro de su plataforma.

Gracias a las recién estrenadas tarjetas de regalo de este servicio, sus usuarios podrán obtener mediante esta modalidad, ya sea para uso personal o para cederlo a un tercero, el equivalente a su valor en Bits, la unidad interna de intercambio para apoyar a los creadores de contenido desbloqueando nuevas secciones dentro de sus perfiles.

Considerada como una de las plataformas líderes en lo que respecta a sesiones de streaming de videojuegos principalmente, Twitch se perfila también como una buena plataforma de difusión para contenidos deportivos, artísticos y de comunicadores en general. Surgida en 2007 bajo el nombre de Justin.tv, rebautizada en 2014, año en el que también fue adquirida por Amazon, esta compañía ha presentado un sostenido crecimiento gracias a la preponderancia que las transmisiones de videojuegos ha tomado últimamente en su respectivo nicho.

Parte del modelo lucrativo de esta plataforma, el cual beneficia a los creadores de contenido, se basa en el intercambio de Bits, unidad que funciona como moneda interna para apoyar a los streamers y celebrar sus momentos en el chat; para adquirir una suscripción recurrente al contenido de algún creador, desbloqueando beneficios especiales para el usuario que se suscriba; o bien, para obsequiar una suscripción a otro usuario.

Para obsequiar Bits a algún usuario de la plataforma o incluso, para facilitar el acceso a estos contenidos a aquellas personas que no tienen acceso a una tarjeta de crédito u otro método de pago soportado oficialmente por la plataforma, llegan las tarjetas de regalo de Twitch como solución, tras ser recientemente anunciadas a través de sus cuentas oficiales.

They’re rectangular. They’re purple. They’re powerful in the right hands.

For a new way to thank the friends, family, and Twitch community members in your life, click here: https://t.co/7Lbn7zo1DI pic.twitter.com/uUQjR4GLHd

— Twitch (@Twitch) May 11, 2020