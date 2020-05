Google Maps mejora su función para compartir ubicación desde Android

Google Maps está actualizando la interfaz de una de sus funciones más populares. Una actualización que llega a Android y que facilitará a los usuarios compartir la ubicación en tiempo real con sus contactos.

La dinámica sigue siendo la misma, pero podrás con un simple vistazo ver la configuración y todos los detalles importantes sin complicarte con demasiadas opciones.



Si ya has usado esta función verás que los pasos son los mismos. Abres el menú desplegable, eliges Compartir ubicación y ya tendrás todas las opciones para configurarlo, como ves en la imagen:

Verás tu ubicación en el mapa junto con la carga de batería, que también se compartirá con tus contactos. Y desde la misma interfaz podrás configurar el tiempo que piensas compartir tu ubicación. Puedes aumentar desde 15 minutos, una hora o simplemente compartir esta información hasta que desactives la opción en Google Maps.

Y en la misma ventana tendrás los contactos más frecuentes así como diferentes aplicaciones instaladas en el móvil para compartir tu ubicación mediante un enlace. Solo tienes que elegir los contactos o el medio que deseas usar y ya tendrás la función trabajando en tiempo real.

Por otro lado, para que no olvides con quién has compartido tu ubicación verás un botón flotante azul «Compartir» que con solo seleccionarlo te mostrará todos los contactos que conocen tu ubicación en ese momento y por cuánto tiempo has activado la función. Como ves, sigue manteniendo la simplicidad pero con un mejor diseño que facilita utilizar esta función teniendo en cuenta la dinámica de los usuarios desde el móvil.