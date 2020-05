Google lanza insignia para destacar los comercios con servicio de recogida en acera

La actual situación de confinamiento por el Covid-19 ha provocado un notable aumento en el uso de las plataforma de comercio electrónico. Muchos usuarios habrán contemplado las demoras en la entrega de los pedidos online, si no lo han sufrido directamente, para optar finalmente por las compras online de productos de comercios locales, buscando así tener los productos necesarios a la mayor brevedad posible.

En este punto, Google señala que las búsquedas de productos «en existencia» han crecido más del 70% a nivel mundial desde el 28 de marzo hasta el 4 de abril, pretendiendo evitar las posibles demoras en las entregas de los productos.



Ahora, la compañía trata de fomentar el contacto de los usuarios con los comercios locales para la compra de aquellos productos que necesitan disponer rápidamente, mediante el lanzamiento de una insignia de recogida en acera, que los comercios pueden colocar en los anuncios de sus productos dentro de los anuncios de inventario local, posibilitando que de esa manera los usuarios puedan verificar que dichos comercios cuentan con este servicio que les posibilitará tener los productos que necesitan sin apenas demoras.

De momento, se trata de una característica que llega a partir de hoy en fase beta para anunciantes «que han completado la incorporación para la recogida en la tienda» en los países donde ya están disponibles los anuncios de inventario local, los cuales son, acorde a Google: Australia, Austria, Brasil, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido y EE. UU.

Para aquellos comercios que aún no están haciendo uso de los anuncios de inventario local, Google les ofrece una alternativa: la posibilidad de informar de la posible recogida, entrega o recogida en acera a través de los atributos que podrán agregar a sus perfiles de empresas en Google My Business, algo que está al alcance de cualquier comercio con perfil en Google My Business a nivel mundial.

Crédito de la imagen: Google