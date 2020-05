Blush, impresionante colección de ilustraciones personalizables para usar GRATIS

En muchas ocasiones necesitamos el dibujo de un coche, de una persona, de un mueble, de un árbol… los que trabajamos con diseño gráfico o con marketing online necesitamos material de este tipo a diario.

Ya estamos acostumbrados a usar bancos de imágenes gratuitos, pero con las ilustraciones es algo más complejo, ya que en muchas ocasiones requiere mencionar la fuente, y si en un banner ponemos 10 ilustraciones, tendríamos que poner 10 referencias, algo extremadamente difícil en según qué red social.

En las últimas semanas hemos visto decenas de fuentes que ofrecen ilustraciones de todo tipo (click aquí), y recientemente nos han presentado unas muy interesantes en copymouse.com (iconos relacionados con el coronavirus)pero pocas tienen la calidad de Blush.

Se trata de una plataforma que ofrece ilustraciones que pueden combinarse de miles de formas diferentes. Cuenta con ilustraciones de varios artistas de todo el mundo, y podemos personalizar cada pieza de una ilustración para crear nuestras propias composiciones.

Aunque puede usarse directamente como sitio web, también está disponible como complemento en Sketch y Figma, lo que facilita a los diseñadores jugar con la ilustración en su herramienta de diseño.

En la versión web podemos descargar ilustraciones y agregarlas a las creaciones de forma gratuita, sin ser obligatoria la mención a la fuente (aunque siempre se agradece, claro). Sobre ese tema, indican:

No es necesario atribuir Blush o el artista. Sin embargo, creemos que el artista agradecería si le das crédito donde sea que estés usando sus ilustraciones, y tal vez un enlace a su perfil de Blush o su sitio. Cada colección tiene un enlace al Perfil del artista para que pueda aprender más sobre ellas. Pero entendemos que poner atribución puede ser difícil a veces, así que NO, no tienes que hacer esto.