Xiaomi agenda el lanzamiento global de MIUI 12 para el 19 de mayo

La capa de personalización para Android de Xiaomi, MIUI, lanzará en algunos días más su nueva versión.

Si bien, durante el pasado mes de marzo se realizó la presentación de esta actualización en China, país de origen de esta compañía, se anunció recientemente su lanzamiento global.

El anuncio de MIUI 12 se conoció junto con el lanzamiento del Mi 10 Youth Edition. En aquella presentación, junto con dar a conocer aquel terminal, se exploraron las principales novedades de esta capa de personalización.

Al menos la información revelada para el público chino señalaba que esta actualización llegaría en tres etapas, primero para los modelos Mi 10 y derivados, Mi 9 y los Redmi K30, K20 y sus derivados. Posteriormente, llegaría el turno de los Xiaomi Mi Mix 3 y Mi 8, junto a los Redmi Note 7, 8 y derivados. Finalmente, la actualización llegará a los Xiaomi Mi Mix 2 y la familia Mi CC9, más los Redmi 8, 7 y derivados.

El itinerario de estas actualizaciones comenzará a fines de junio en China. Conforme a lo que la experiencia dicta, los modelos globales de estos dispositivos podrían acceder a esta nueva versión de MIUI uno o dos meses tras esto.

Para dejar atrás las especulaciones, no queda más que esperar el evento de lanzamiento global de esta actualización. El anuncio fue realizado por Xiaomi a través de redes sociales de MIUI, mediante un pequeño acertijo.

Mi fans can figure out the answer. How about you?

This is a very important message! If you get the answer, remember this important day. #MIUI #MIUI12 pic.twitter.com/3WVDJDTYCm

— MIUI (@miuirom) May 7, 2020