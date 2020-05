Microsoft lanza una app para llevar los fondos de pantalla de Bing a Android

Los wallpapers de Bing están llegando a Android gracias a la nueva app de Microsoft. La idea es que los usuarios cuenten con un fondo de pantalla diferente en su móvil cada día al estilo Windows.

Así que si te gustan las imágenes que muestra Bing en su página de inicio te va a encantar la dinámica que propone esta nueva app.



Puedes dejar que la aplicación actualice el fondo de pantalla de tu dispositivo de forma automática cada día, o elegir las imágenes que te gustan para cambiarlo de forma manual. Para ello, podrás valerte de filtros para elegir imágenes que sigan una determinada paleta de colores, o si prefieres puedes escoger paisajes de una ubicación especial, o simplemente dar un recorrido por todas las categorías disponibles.

Siguiendo la dinámica que implementa el buscador de Microsoft desde hace años, la app mostrará información sobre las imágenes seleccionadas, por ejemplo, ubicación, detalles del escenario u objeto, nombre del fotógrafo, entre otros datos. Así que podrás descubrir nuevos lugares y aprender datos interesantes de diferentes partes del mundo, animales, etc. Y por supuesto, cada día la app sumará nuevas imágenes.

Para que funcione automáticamente solo es necesario dar los permisos necesario una vez que instalamos la app en el dispositivo. Un punto a favor es que no cuenta con ningún tipo de anuncios, así que no perderás tiempo tratando de eludir la publicidad. Así que se convierte en una solución práctica para aquellos que gustan de los wallpapers de Bing ya que no tendrán que depender del Microsoft Launcher para tenerlos en sus dispositivos Android.