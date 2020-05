Hay gente pagando 50 dólares por hora para que decoren su hogar en Animal Crossing: New Horizons 

Como jugador de Animal Crossing: New Horizons es probable que te sientas frustrado al ver como la casa de tus amigos luce con mejor aspecto que la tuya y que, por más que te esfuerces, no logras conseguir un resultado similar.

Pues si quieres darle solución a esta situación ahora puedes hacerlo recurriendo a los servicios de un diseñador de interiores con capacidad para dotar a tu casa en Animal Crossing del toque de sofisticación y elegancia que necesita.

Así es, hay una empresa llamada Olivia, de diseño y artículos del hogar, establecida en Reino Unido, que ha tomado la iniciativa de llevar sus servicios de decoración de interiores al plano virtual en el que prometen hacer de tu casa en Animal Crossing un espacio adaptado a tus exigencias e incluso mejor, de manera que puedas presumir el resultado final ante el molesto mapache u otros animales presentes en el juego. No obstante, obtener el privilegio de un decorador de interiores para tu casa virtual requerirá de un desembolso considerable, ya que, el precio fijado por la empresa para disponer de este servicio es de 50 dólares por hora.

Por esa tarifa, la empresa aplicará en tu hogar de Animal Crossing el feng shui virtual perfecto donde recibirás en tu casa de la isla la visita de un decorador para trabajar contigo hasta encontrar el diseño apropiado para tu hogar virtual.

Tomando en cuenta que la premisa de Animal Crossing: New Horizons radica en decorar tu casa, transformarla y construir la isla perfecta, resulta entendible la existencia de este tipo de servicio en el que la persona que decida recurrir a esta opción podría sentirse atraída por una decoración inspirada en una especie de onsen o posada japonesa como la que podemos observar en esta imagen:

My room is a work in progress but I love it so far 🥺 #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/5L0JhESBFj

— QuarantineJade (@QuarterJade) March 23, 2020