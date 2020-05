Animal Crossing: New Horizons, el juego más vendido de Nintendo en su primer mes de lanzamiento

Lanzado en marzo de 2020, ya hay 232.000 guías del juego vendidas en Japón, el segundo lugar en ventas totales en 2020, solo por detrás de Call of Duty Modern Warfare, 13.41 millones de copias vendidas desde el 20 de marzo, vendió más de 11.77 millones de copias en los primeros 11 días… estamos ante un nuevo fenómeno, y eso que solo se puede jugar en Nintendo Switch.

Nintendo reveló ayer cuán exitoso ha sido Animal Crossing New Horizons en su estado financiero. El simulador social de Nintendo Switch es el juego más vendido de Nintendo en el primer mes de lanzamiento, de hecho es el tercer juego más exitoso de Nintendo.

New Horizons ya superó las ganancias totales de todas las salidas anteriores de la franquicia combinadas (todos los Animal Crossing que hemos visto desde 2001. Con este récord, New Horizons supera el anterior juego más vendido de Nintendo en el lanzamiento: Pokemon Sword and Shield.



Pokémon Sword and Shield vendió más de 12.9 millones de copias en sus primeras nueve semanas. Si bien New Horizons lo ha superado con bastante facilidad, el título de Pokémon tiene ventas totales de 17.37 millones.

El informe reveló además las estadísticas demográficas detrás de las ventas. La mayoría de los usuarios tienen entre 20 y 30 años, y más del 40% de ellos son mujeres. Las buenas noticias para Nintendo no terminan ahí. De los 55 millones de unidades Switch vendidas desde su lanzamiento en 2017, se vendieron 21 millones de unidades en el último año financiero.

Cada entrada de la serie Animal Crossing se ha centrado en que nos mudemos a un nuevo vecindario y construyamos una vida, ya que una variedad de animales antropomórficos siguen nuestros pasos para convertirse en vecinos. Las recientes filtraciones de Animal Crossing: New Horizons han sugerido que en los próximos meses, el juego nos permitirá comenzar a hacer alimentos además de poder construir tchotchkes domésticos.

Está claro que Nintendo ha tenido un excelente trimestre financiero, parece que le ha sentado bien la cuarentena.