Spotify, TikTok y otras apps estuvieron caídas por un problema de Facebook

Si no logras que la app de Spotify funcione en tu iPhone, no desesperes, que no es problema de tu dispositivo. Varias aplicaciones como TikTok, Tinder, Pinterest, GroupMe y GrubHub han dejado de funcionar en iOS.

Un problema que se vio reflejado en los reportes de los usuarios en Downdetector y en las redes sociales con cientos de comentarios manifestando el enojo y la frustración.



Según mencionan en este hilo de GitHub, un problema en el SDK de Facebook utilizado para el inicio de sesión en diferentes apps, está causando problemas. Si das un vistazo a Downdetector o Twitter en la última hora, verás que “Spotify caído” ha sido tendencia ya que muchos usuarios mostraron su frustración por los problemas con la app. Algunos logran abrir la app, pero inmediatamente se cierra o se bloquea.

Muchos pensaron que era un problema con la conexión, el dispositivo o algún error de configuración, pero la solución no dependía de ellos. Un cambio en la configuración de uno de los servidores de Facebook habría afectado un SDK asociado con estas apps.

No necesariamente significa que afectó a los usuarios que utilizaron Facebook para iniciar sesión en estas apps, sino que se relaciona con una dinámica interna a nivel de desarrollador que utilizan las aplicaciones para su integración con la red social. Facebook ya ha corregido el problema, revirtiendo los cambios que causaron el conflicto en el SDK. Sin embargo, mencionaron que tardará hasta que se implemente el cambio en todo el servidor.

Así que si aún tienes problemas con Spotify o algunas de las otras apps, no desesperes, que se solucionará en breve.