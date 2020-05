Fundación Gates y Google se unen para facilitar pagos entre quienes no tienen cuenta bancaria

Si hoy en día no tienes cuenta en un banco, estás fuera del sistema. Son millones de personas las que no pueden acceder a créditos, las que tienen que usar dinero físico constantemente, las que no pueden realizar transferencias internacionales de forma sencilla…

Es cierto que opciones como N26, Bnext y otras semejantes han ayudado con el tema, pero aún así son muy limitadas en muchos aspectos.

Ahora Google y la Fundación Gates Foundation se unen a una iniciativa de pagos digitales que tiene como objetivo permitir transferencias de dinero más fáciles y más baratas para personas fuera del sistema bancario. Se trata de una organización benéfica sin fines de lucro que funciona con software gratuito y de código abierto, y que podrá ser utilizado por comunidades desfavorecidas y por personas sin cuenta bancaria en todo el mundo.

La iniciativa tiene como objetivo servir a aproximadamente 1.700 millones de personas que carecen de acceso a servicios financieros digitales, según un comunicado de la Fundación Mojaloop, que también está respaldada por Omidyar Network y la Fundación Rockefeller.

El anuncio del miércoles apunta a crear un sistema interoperable basado en el proyecto de software Mojaloop.

Mojaloop es un modelo de referencia para la interoperabilidad de pagos, y con el apoyo de la Fundación Gates y de Google, podrá crecer mucho más. Kosta Peric, presidente de la Fundación Mojaloop y subdirector de servicios financieros de los pobres en la Fundación Gates, dijo:

Nuestra visión de la inclusión financiera universal es un mundo donde todos, en todas partes, puedan acceder y usar los servicios financieros digitales que necesitan para construir seguridad económica y resiliencia.

Esperemos que así sea y la idea no se manche con intereses paralelos.