Here Kitty, el juego para iPhone del gato que se esconde en casa

No es fácil ser original a la hora de diseñar un juego para móviles. Con los años parece que está todo inventado, pero el ingenio del ser humano no deja de sorprender, y hoy nos presentan algo que no habíamos visto antes: Here Kitty.

Se trata de un juego, disponible de momento solo para iOS, que permite esconder a un gato por la casa para que los niños lo busquen gritando su nombre.

El funcionamiento es sencillo: abrimos el juego, escondemos el móvil en algún lugar de la casa, y dejamos que los niños vayan llamando a Kitty. En algunos momentos, no siempre, el gato responderá a la llamada con un maullido, y los niños tendrán que localizar el sonido para acabar encontrando al gatito.

Sus creadores comentan que el juego comenzó como un prototipo simple hace años con la integración de Apple Watch (hacer sonar una campana, hacer clic en un clicker, etc. para llamar la atención del gato), pero se archivó con otros proyectos en los que tuvieron que centrarse. Ahora han lanzado la versión móvil con detección de audio para escuchar llamadas y responder con maullidos, y ya están preparando a la gatita amiga de Kitty: Nala, para que le haga compañía.

Disponible en la app store, de momento no hay previsión de una versión para android, aunque por el éxito que está teniendo, seguramente no tardarán mucho en lanzarlo, así como en complicar el proceso para que sea más difícil encontrar al gatito.