Microsoft presenta nuevos cursos online gratis sobre Python

Si os interesan los cursos gratuitos de programación, y ya habéis seleccionado los adecuados en la reciente lista 26 cursos gratuitos de tecnología para comenzar en mayo, echad un vistazo a los que acaban de presentar desde Microsoft.

Son tutoriales para desarrolladores de ciencia de datos y aprendizaje automático creados por Microsoft para aprender a construir software en Python, uno de los lenguajes de programación más populares y versátiles de la actualidad.

Así es, Microsoft ha lanzado dos series más de Python para principiantes en forma de dos cursos de tres horas en YouTube, que se suman a la serie Python para principiantes de 44 partes que lanzó el otoño pasado (disponible en este enlace)

En este caso son cursos para programadores con un nivel básico de comprensión de Python y que pueden haber codificado previamente en JavaScript. La serie tiene como nombre More Python for Beginners, y consta de 20 videos que duran entre dos minutos y 15 minutos cada uno.

Las nuevas series son presentadas por Christopher Harrison, gerente senior de programas en Microsoft, y Susan Ibach, gerente de desarrollo de negocios de la unidad AI Gaming de Microsoft.

La segunda de las dos nuevas series se titula Even More Python for Beginners: Data Tools, sigue el mismo formato y consta de 31 videos.

El objetivo es ayudar a los estudiantes a construir un juego de herramientas para entrar en el mundo de la ciencia de datos y aprendizaje automático usando Python, con instrucciones sobre cómo usar Python y las herramientas asociadas dentro de la nube de Azure.

Aquí tenéis los enlaces:

– Serie 1, para principiantes: click aquí

– Serie 2, algo más avanzado: click aquí.