Cómo subir vídeos a YouTube sin usar una cuenta de Google ni ser administrador del canal

Si tienes un canal de YouTube dedicado a un proyecto colaborativo, o si necesitas que alguien te tienda una mano para cargar nuevo contenido a tu canal, existe una opción que puede facilitar esta tarea.

Se trata de un script que puedes ejecutar desde Google Drive, para que quien tenga acceso a él pueda cargar nuevo material a tu canal sin la necesidad de ceder privilegios administrativos sobre tu cuenta, extendiendo esta capacidad para que el contenido sea compartido incluso sin tener una cuenta de Google.

Cabe resaltar que existe un mecanismo oficial para compartir la administración de una canal de YouTube, a través de las cuentas de marca de Google que permiten co-administrar un canal. Si te interesa realizar este procedimiento, en el centro de ayuda de Google explican cómo configurar estos permisos.

Si la solución que YouTube pone a nuestra disposición no satisface tus necesidades, ya sea porque tu canal no pertenece a una cuenta de marca, porque no quieres ceder el control de tu canal a un tercero o incluso, porque tus colaboradores no poseen una cuenta de Google (y ni tampoco está entre sus planes tener una), esta solución podría ser lo que necesitas.

Puedes crear una copia de esta herramienta para configurarla con tu canal de YouTube mediante tres sencillos pasos:

Primero, necesitas hacer una copia del script de esta herramienta en tu unidad de Google Drive. El archivo original puedes conseguirlo aquí.

Posteriormente, tras abrir tu copia de aquel archivo, debes hacer clic en el menú “Publicar” y escoger la opción “Implementar como aplicación web”.

Finalmente, tras actualizar, y ejecutar la línea de comandos, aparecerá en pantalla una ventana de autorización, en la que deberás conceder los permisos necesarios para que esta herramienta se vincule a tu canal. También, es necesario autorizar el envío de correos electŕoncios, ya que este script notifica mediante esta vía cuando un vídeo es cargado.

Tras realizar este proceso, contarás con una URL que puedes compartir con tus contactos de confianza, para que publiquen contenido para tu canal a través de aquel formulario.

Los únicos campos que hay que llenar es el título, la descripción, la categoría y la configuración de privacidad del video. Tras escoger un archivo para cargar, basta con hacer clic en el botón “Upload” para que el proceso comience.

Para que la aplicación funcione correctamente, al momento de implementar la app debes configurarla para que se ejecute como “Yo” (es decir, tu cuenta) y permitir el acceso para todos, incluidos los visitantes anónimos.

Si quieres desactivar la aplicación, sólo debes acceder al script y en la sección “Recursos”, apartado “Implementar como aplicación web”, escoger la opción “Desactivar”.

Mientras mantengas bajo estricto resguardo el link del formulario de esta app, pasa así evitar malos usos, esta herramienta podría serte de utilidad en los casos planteados como ejemplo al principio.

Además de las ocasiones en las que por elección personal se evite utilizar la plataforma oficial de YouTube, esta alternativa puede ser de gran utilidad para cargar videos desde redes en las que se se encuentre restringido el acceso a esta popular plataforma de vídeos, como sucede muchas veces en el caso de algunas redes corporativas.

La distribución de esta herramienta es gratuita, pero su código fuente se distribuye a través de una licencia de pago, para quienes quieran agregarle funciones adicionales a esta herramienta o desarrollar sus propias apps en base a ella. Se ofrece sin garantía alguna, por lo que su uso se recomienda preferentemente para usuarios experimentados.

Puedes revisar los detalles de esta herramientas en el blog del desarrollador y acceder a su script desde Google Apps Script.