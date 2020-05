Las mejores alternativas gratuitas a Photoshop

Adobe Photoshop es el editor de fotos más utilizado por los fotógrafos profesionales, así como la herramienta indispensable de muchos diseñadores gráficos. Este programa funciona con una variedad de formatos como: BMP, JPG, GIF, PSB, PNG, PDF etc, además, tiene inmensas características y funciones que lo han posicionado como una referencia en el campo de la edición. Durante estas últimas décadas el área de diseño gráfico y la edición, han tenido un crecimiento exponencial, especialmente en el campo del marketing, volviéndose necesario dominar este tipo de programas.

Cabe destacar que hoy en día somos muchos los que acudimos al Photoshop para mejorar las fotos que subimos a nuestras redes sociales, pero sabemos que para optar por este programa tenemos que pagar un precio que muchos no podemos costear. Por suerte, existen diversas alternativas gratuitas a Photoshop diferentes al famosísimo Gimp, que si bien no funcionan de la misma manera que el popular editor, garantizan de igual forma excelentes resultados. Por ello, a continuación, hablaremos de las aplicaciones que podemos utilizar para trabajar en el área del diseño o para editar nuestras fotos, sin costo alguno.

Photopea: Advance photo editor

En primer lugar nos encontramos a Photopea, un editor que lleva 10 años en línea y se encuentra trabajando con formatos XCF, PDF, PSD, RAW, XD, Sketch, SVG, TIFF, etc, al igual que Adobe Photoshop. Hoy en día es muy conocido como la principal alternativa a Photoshop, en la que no necesitamos instalar ningún programa, ni mucho menos pagar una licencia.

Cuenta con plantillas personalizadas, división de capas, un pincel con el que podemos hacer cambios en los colores, permite seleccionar los píxeles que vamos a editar, posee modos de fusión entre las capas y, por supuesto, realizar ajustes en el brillo, el enfoque, la nitidez y los tonos. Este programa posee una interfaz sencilla y fácil de manejar que permite realizar diseños rápidos con funciones avanzadas, y para utilizarlo, tan solo necesitamos Internet.

Enlace: photopea.com

PIXLR EDITOR

Aquí tenemos a otro editor que podemos utilizar directamente en línea, descargar su programa para escritorios o su aplicación móvil (disponible para sistemas Android/iOS). La gran diferencia que podremos notar entre PIXLR y Photoshop, es que este programa podemos utilizarlo básicamente en cualquiera de nuestros dispositivos y en desde cualquier lugar. PIXLR ofrece dos versiones: Una con funciones más sencilla para mejoras y ediciones rápidas y otra con funciones más avanzadas.

Desde PIXLR podemos crear collages, hacer ajustes inmediatos a nuestras fotos, corregir imperfecciones, hacer uso de sus miles de plantillas, aplicar filtros y crear capas. Trabaja con formatos PSD, Webp, SVG, PXD, etc. Este programa es mucho más práctico que otros editores, donde podemos obtener contenidos de alta calidad, en cuestión de minutos. La interfaz que presenta la versión de navegador y escritorio no difiere mucho al de Photoshop.

Enlace: pixlr.com (tiene también versiones para móvil).

Gimpshop

Esta es una versión de GIMP, también gratuita, que nos asegura resultados profesionales y se encuentra disponible para plataformas Windows, Mac e incluso Linux, donde Photoshop no se puede utilizar. Desde Gimpshop podemos tener acceso a las mismas funciones de Photoshop: desarrollar animaciones complejas, división de capas, filtros, patrones avanzados, entre otras. El aspecto del programa de Gimpshop luce elegante y sofisticado, sin perder la similitud que comparte con Photoshop.

Gimpshop no solo trabaja con múltiples formatos, también ofrece una personalización completa gracias a sus funciones avanzadas, además, debemos destacar que dispone de sus propias herramientas, para deformar específicamente la parte de un objeto. Tiempo atrás no podía desarrollar archivos CMYK, pero ha lanzado un backend de GEGL, como solución a ello y que también genera formatos en 32 bits.

Enlace: gimpshop.com

Krita

Todo ilustrador necesita como aliado un excelente programa de diseño gráfico, y este software de código abierto promete ser la mejor opción. Desde Krita podemos crear ilustraciones, historietas, pinturas… y es por ello que se ha dado a conocer en la industria de animación. Lleva más de 10 años ofreciendo sus funciones tanto a principiantes como a profesionales. Cuenta con una interfaz cuyos paneles pueden personalizarse, un estabilizador de pinceles para quienes no contamos con un buen pulso, un asistente de dibujo, efectos de espejo, administración de capaz etc.

Krita dispone de un soporte para OCIO y OpenEXR, con los que se puede manipular formatos HDR, así como también, maneja archivos PSD. Nos ofrece recursos educativos, para familiarizarnos con el uso de sus herramientas. Krita cuenta con múltiples funciones y características, que dejan ver que es un programa bastante completo. Pero a diferencia de Photoshop, Krita está orientado como dijimos al principio solo a la creación de contenidos digitales, no se utiliza para la edición de imágenes.

Enlace: krita.org

Canva



A través, de Canva podemos editar y crear diseños con mucha más facilidad que en otros programas, disponiendo de miles de plantillas, diferentes filtros, elementos creativos y diversos estilos de fuentes. Pero los recursos gratuitos de Canva son algo limitados, para tener disposición de todo lo que tiene por ofrecer, necesitamos pagar una cuota mínima, pero que comparándola con la membresía de Photoshop, es mucho más accesible. Aunque, esto no quiere decir que usando su versión gratuita no podamos desarrollar un buen contenido, pues Canva apuesta por la calidad de lo sencillo. Cuenta con un sitio web y una aplicación móvil.

Enlace: canva.com

MyPaint 2.0



Esta nueva versión trajo consigo un soporte para Python 3 y mejores funciones. En la plataforma de MyPaint podemos crear dibujos digitales, bien sea desde una tablet o haciendo uso del mouse. La nueva versión 2.0 da resultados con un toque artístico que son originados por herramientas convencionales, pero presenta inconvenientes entre la combinación de capas.

También se realizaron cambios a nivel del zoom y la rotación, para mejorar los trazos del pincel, hay nuevos modos de asimetría y más opciones en la herramienta de llenado. Este programa fue desarrollado para Linux, pero es compatible con Windows y Mac. A pesar, de que es una herramienta muy simple, pera crear diseños comparándola con Photoshop, no está nada mal, en especial para los principiantes.

Enlace: mypaint.org

SumoPaint



Un programa más rápido y más versátil, con todas las herramientas necesarias para realizar ediciones e ilustraciones en línea. SumoPaint ofrece más de 300 pinceles y puede utilizarse incluso desconectados a Internet, en su versión para escritorios. Dispone de control de capas, gradientes, filtros, creador de cilindros y muchas otras opciones. Este software cuenta también, con una versión PRO que desbloquea funciones más avanzadas para diseñar.

Enlace: sumopaint.com

Photo Raster



Editor avanzado desarrollado con tecnología WebGL que nos permite obtener un mayor rendimiento en su programa Online. Trabaja con fusión de capas, herramientas de pintura, retoque fotográfico, configuración de vectores y múltiples filtros. Es un programa que constantemente se actualiza para mejorar la experiencia del usuario.

Actualmente puede usarse en sistemas operativos Linux, Windows y MacOS. Su interfaz es cómodo y mantiene un aspecto semejante al de Photoshop. Presenta tutoriales donde se explica detalladamente cómo manejar cada función, ideal para quien no tiene ningún conocimiento sobre cómo manejar un programa de edición.

Enlace: photoraster.com

Darktable



Gestionar nuestros negativos digitales es trabajo de Darktable, quien se encarga de confeccionar nuestras fotografías en el menor tiempo posible. Pero Darktable solo nos funciona para editar, no para crear diseños o ilustraciones. Se encuentra disponible para sistemas MacOS, Linux y Windows. Darktable trabaja con OpenCL, por lo que, nuestras acciones se desenvolverán más rápido en comparación, con otras plataformas. Soporta formatos JPEG, PNG, CR2, NEF, RAF, entre otros.

Enlace: darktable.org

Inskcape



Otro programa de escritorio gratuito para crear contenido digital es Inskacape, que opera con gráficos vectoriales. Posee herramientas de dibujo, formas, texto e incluso clonación, para diseñar patrones, algo que lo distingue es que puede trabajar con formatos SVG, exportar a PDF, PostSript y EPS. Se encuentra disponible para Windows y MacOS. Los vectores son muy utilizados para el desarrollo de logotipos e ilustraciones, que tienen un nivel de escalas más complejo, por lo que este programa se abre un amplio camino en el marketing empresarial.

Enlace: inkscape.org

Photo Pos Pro

Por último, tenemos a Photo Pos Pro, que se ha hecho conocer contando hoy en día con más de 10 millones de descargas. Dispone de herramientas para editar, diseñar gráficos y mejorar imágenes, contando con todas las funciones avanzadas necesarias, también soporta formatos RAW. Trabaja con álbumes y collages, por lo que podemos editar un lote completo de fotos desde su programa.

Cuenta con un sistema de ayuda para quienes están teniendo sus inicios en el mundo de la edición. Su interfaz no es complicada, solo necesitamos de intuición para manejarla. Para la descarga de Photo Pos Pro debemos asegurarnos de contar con suficiente espacio en nuestro disco duro, 2GB de memoria RAM y Windows XP o superior.

Enlace: photopos.com

Como hemos visto existen diversos programas de código abierto que resultan una gran alternativa para quienes no podemos optar por Adobe Photoshop. No tendrán exactamente lo mismo que ofrecer, pero no tienen nada que envidiarle para darnos resultados de buena calidad.