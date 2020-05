Fortnite ofrecerá un nuevo modo de juego donde la misión será socializar, sin armas

Desde su lanzamiento Fortnite siempre se ha mostrado claro en su dinámica: aterrizar en una isla y garantizar la sobrevivencia del personaje mientras mata a sus rivales.

Y es que durante estos últimos años el chico consentido de Epic Games se ha mantenido en los primeros lugares de popularidad con millones de usuarios, traduciéndose esto también en millones de ingresos en euros.

No obstante, esto no ha hecho que los desarrolladores de Fortnite den todo por seguro y sientan que ya no necesitan hacer nada más para mantener a sus seguidores y ganar nuevo público.

En este sentido, Epic Games se encuentra preparando un nuevo modo de juego para Fortnite titulado Party Royale, en el cual se dejará de lado la competición y se ofrecerá a los jugadores un mapa donde todo pasará a convertirse en un lugar para disfrutar y pasarlo bien con otros usuarios online.

En imágenes compartidas por el usuario de Twitter @Lucas7yoshi puede apreciarse algunas imágenes que ofrecen detalles sobre como lucirá este nuevo modo de juego para el cual sería habilitado un nuevo mapa de nombre Papaya donde se dará lugar esta nueva dinámica de Fortnite.

think this is the party royale pic.twitter.com/GXVM8PAkwz — Lucas7yoshi // Fortnite Leaks (@Lucas7yoshi) April 29, 2020

loaded more of it annoyingly the main plaza thing is under the mountain with the wya im loading it pic.twitter.com/difstXQoyK — Lucas7yoshi // Fortnite Leaks (@Lucas7yoshi) April 29, 2020

Si bien esta modalidad no contará con armas ni materiales para construir, sí ofrecerá a los jugadores algunos elementos interesantes para disparar, entre ellos pintura.

Pese a que Epic Games no ha revelado nada relacionado con este proyecto es probable que introduzca algunos minijuegos dentro del mapa para ser ofrecidos a los jugadores como una opción para pasar el rato con varios amigos en línea.

En la actualidad Fortnite cuenta con una gran cantidad de mapas cargados de actividades y minijuegos que los jugadores podrán encontrar al acceder en Modo creativo. Para darnos una idea de lo que nos esperaría con el modo Party Royale de Fortnite solo basta con recordar los distintos conciertos en vivo efectuados por Epic Games en Fortnite. Es así como en febrero del año pasado DJ Marshmello formó parte del primer concierto en directo en el cual se registró una audiencia de más de 10 millones de espectadores, sin duda un verdadero hito para Fortnite.

Sin embargo, esta cifra fue superada hace algunos días por el mismo Fortnite en el concierto de nombre Astronomical organizado por el cantante Travis Scott, en el cual se registró una asistencia en directo de más de 12 millones de personas.

Aún no se tiene establecida una fecha concreta en la cual los jugadores de Fortnite experimentarán esta nueva dinámica. Lo cierto es que este anuncio representa una muestra del esfuerzo que realizan los desarrolladores de Epic Games por mantener la frescura en el juego a medida que pasan los años.