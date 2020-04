Google Duplex, el asistente artificial de Google, ya habla español

Google tiene un agente de chat que usa Inteligencia Artificial para que las empresas puedan atender a sus clientes, y ahora lo lanzan en España, hablando castellano.

Se trata de Google Duplex, un agente de chat con el que se puede concertar citas por teléfono, y que podemos usar para automatizar la actualización del horario comercial en la Búsqueda de Google y Google Maps.

Google busca aprovechar Duplex para confirmar qué tiendas están cerradas como resultado de la crisis del coronavirus. Quieren usar Duplex de momento solo para confirmar las horas de la tienda durante esta situación.

En estos momentos Duplex no puede hacer reservas de restaurantes, algo que sí puede hacer en algunos estados de Estados Unidos, pero ya no se limita a las empresas con las que Google se ha asociado explícitamente a través de su programa Reserve with Google.

Cuando comienza a funcionar, Duplex indica al cliente que la llamada está automatizada y que está siendo grabada. Si el que accede al servicio dice en voz alta «No quiero que me graben» o algo parecido, la llamada se transfiere a un operador humano en una línea no registrada. (

Duplex suena extremadamente natural, parece un ser humano, porque aprovecha la sofisticada red neuronal de procesamiento de audio WaveNet de Google e inserta de forma inteligente cosas como «ummmm» y «ahhh», de forma que las personas puedan sentirse más cómodas.

Comentan en venturebeat que lo veremos integrado con el asistente de Google, por lo que estaremos atentos cuando podamos usarlo directamente desde Google Negocios.

Podéis leer más sobre Google Duplex en ai.googleblog.com