Un cliente de correo electrónico que parece un tablero Kanban

Los clientes de email hace mucho tiempo que no innovan en exceso. Tenemos una carpeta de recibidos, una de enviados, una de archivados… es cierto que hay propuestas interesantes, como la de Bluemail, y extensiones para transformar Gmail en un panel de trabajo, pero la base sigue siendo la misma en la mayoría de los casos.

Hoy nos presentan una propuesta diferente, un cliente de correo electrónico que, desde su inicio, ya ofrece las funciones de un tablero Kanban, organizando así lo que entra, lo que necesita respuesta y lo que está «en modo de espera».

Se trata de Kanmail, disponible para Windows, MacOS y Linux, con licencia que permite ser probado de forma gratuita, pero que obliga a comprar una licencia de 25 dólares para poder seguir usándolo (válida para un usuario y no limitada a número de dispositivos).

Lo que hace de Kanmail una solución diferente es la posibilidad de agrupar los emails por columnas, dejando claro a simple vista lo que necesita nuestra atención y lo que puede esperar. Permite transformar el cliente de correo electrónico en un sistema de gestión de tareas, aunque recordemos que no estamos hablando de ninguna novedad, recordad este artículo Opciones para transformar Gmail en un sistema de gestión de tareas.

La ventaja es que en este caso no son necesarias extensiones, y la licencia no es muy cara. Tiene algunas opciones de personalización, y apuestan por la privacidad y la seguridad bloqueando, por ejemplo, las imágenes que recibimos hasta que no digamos lo contrario.

Esperemos que desde Gmail tomen nota y algún día decidan hacer algo así para facilitar la vida de todos.