TikTok añade stickers para realizar donaciones a organizaciones benéficas

TikTok añade una nueva dinámica que permitirá que los creadores animen a sus seguidores a donar a organizaciones benéficas desde sus vídeos o transmisiones en vivo.

De esta manera, los usuarios podrán apoyar a organizaciones que se ocupan de las necesidades de grupos afectados por el coronavirus, sin salir de la aplicación.



Esta nueva dinámica es posible gracias a la función Donation Stickers que puede implementarse fácilmente en cualquier vídeo. Solo es necesario escoger el sticker de donación desde la página de edición del vídeo y elegir a la organización benéfica que deseamos representar en el vídeo.

Una vez que añadimos el sticker en el vídeo automáticamente se añadirá el hashtag #doubleyourimpact. Algunas de las organizaciones que dispondrán de esta dinámica dentro de TikTok son The Actors Fund, National PTA (Asociación de Padres y Maestros), No Kid Hungry, CDC Foundation, Meals on Wheels, entre otras.

Los usuarios que vean nuestro vídeo podrán tocar el sticker para iniciar el proceso de donación, y toda la transacción se realizará sin salir de la aplicación. Un bonus que anunció el equipo de TikTok es que duplicará todas las donaciones que realicen los usuarios:

TikTok colabora con Tiltify para ayudarte a donar dinero a los afectados por COVID-19. Desde ahora hasta el 27/05, por cada dólar donado en la aplicación, TikTok aumentará la donación hasta alcanzar el importe de 10 millones de dólares estadounidenses a nivel global. TikTok consultará el importe de tu donación para aumentarlo y especificar que has realizado una donación.

TikTok no ha sido la única que ha anunciado una iniciativa de este estilo para contribuir con personas afectadas por la pandemia. Instagram también ha lanzado una nueva herramienta para realizar donaciones mediante las transmisiones en vivo, aunque no está disponible para todos los perfiles.