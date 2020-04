Google Meet gratis para cualquiera con cuenta de Gmail

Google acaba de anunciar que hará gratis el acceso a Google Meet para cualquier persona que tenga una cuenta de Gmail, sin limitar a los que tengan G Suite.

En la nota indican que Google Meet, su producto de videoconferencia premium, será gratuito para todos, y que empezará a serlo en las próximas semanas.

A partir de principios de mayo, cualquier persona con una dirección de correo electrónico puede suscribirse a Meet y disfrutar de muchas de las mismas funciones disponibles para sus usuarios comerciales y educativos, como la programación simple y el uso compartido de pantalla, subtítulos en tiempo real y diseños que se adaptan a las preferencias, así como la deseada vista en mosaico de Zoom.

Ampliarán gradualmente su disponibilidad a más y más personas en las próximas semanas. Esto significa que es posible que no podamos crear reuniones en meet.google.com de inmediato, pero podemos suscribirnos para recibir una notificación cuando esté disponible.

A partir de este mes, Meet organiza 3.000 millones de minutos de reuniones de video y agrega aproximadamente 3 millones de nuevos usuarios cada día. Y a partir de la semana pasada, los participantes de la reunión diaria de Meet superaron los 100 millones. Meet opera sobre una base segura, brindando las protecciones necesarias para mantener a los usuarios y los datos seguros, así como a la información privada.

– Es posible admitir o denegar la entrada a una reunión, y silenciar o eliminar participantes, si es necesario.

– No permiten que usuarios anónimos (es decir, sin una cuenta de Google) se unan a reuniones creadas por cuentas individuales.

– Los códigos de reunión Meet son complejos de manera predeterminada y, por lo tanto, resistentes a hackers que usen fuerza bruta.

– Las reuniones de video de Meet están cifradas en tránsito, y todas las grabaciones almacenadas en Google Drive están cifradas en tránsito y en reposo.

– No son necesarios complementos para usar Meet en la web. Funciona completamente en Chrome y otros navegadores modernos, por lo que es menos vulnerable a las amenazas de seguridad.

– Tienen aplicaciones dedicadas de Google Meet en Apple App Store y Google Play Store.

– Los datos de Meet no se utilizan para publicidad, y no venden los datos a terceros.

Los usuarios de Google Calendar, también podrán comenzar o unirse fácilmente desde allí.

Para usarlo solo tendremos que iniciar sesión en meet.google.com

Para ser avisados cuando esté disponible para tu cuenta, rellena el formulario de este enlace.