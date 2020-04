YouTube llevará a cabo de forma gratuita un festival internacional de cine

YouTube y Tribeca Enterprises se han asociado para llevar a cabo un festival internacional de cine: We Are One: A Global Film Festival.

Una producción que se presentará desde el 29 de mayo hasta el 7 de junio, y que combinará entrevistas, documentales y largometrajes, entre otros contenidos seleccionados por más de 20 diferentes festivales internacionales.



Todo el contenido se proyectará de forma gratuita siguiendo una programación que se compartirá en las próximas semanas. Este cuenta con el respaldo de festivales como el Festival de Cine de Londres, Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, así como Sundance, Venecia, Berlín, Toronto, entre otros.

Por otro lado, se invitará a la audiencia a donar a la OMS así como a diferentes organizaciones que ayudan a afrontar la crisis por el coronavirus. De hecho, aquellos que deseen donar ya pueden hacerlo desde el vídeo de presentación de We Are One: A Global Film Festival.

Al costado del vídeo verán un botón para donar a UN Foundation. Solo deben seleccionarlo y automáticamente abrirá una ventana emergente para iniciar la transacción. Por supuesto, cada uno de los usuarios tendrá la libertad de decidir el monto de su donación.

Si te interesa disfrutar de los contenidos que se presentarán durante estos 10 días del festival solo tienes que guardar el enlace de YouTube para acceder a We Are One: A Global Film Festival y tenerlo a mano el próximo 29 de mayo.

Recordemos que esta no es la única iniciativa de YouTube para ofrecer nuevos contenidos a los usuarios durante la cuarentena. También han programado una serie de programas y series gratuitos bajo el sello de YouTube Originals.